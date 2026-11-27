اعتذر اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، عن حضور مهرجان إضاءة أنوار الكريسماس، الذي يُقام سنويًا في ميدان سوهو سكوير السياحي بمدينة شرم الشيخ، بحضور آلاف السائحين؛ وذلك حدادًا على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وكان من المقرر إقامة المهرجان، الذي جرى الإعداد له مسبقًا، في موعده المحدد، باعتباره أحد الفعاليات السنوية التي تعلن انطلاق موسم احتفالات الكريسماس السياحي بمدينة شرم الشيخ.

وفي إطار المشاركة الوجدانية ومواساة أسر الضحايا، أدى محافظ جنوب سيناء صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحادث، عقب صلاة الجمعة بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

شارك المحافظ في الصلاة اللواء محمد حبيب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، ورئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير إدارة المرور، ومدير مديرية الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية وجموع المصلين.

وجاءت خطبة الجمعة بعنوان «التكاتف والمواساة وقت الشدائد، والتضامن وقت الأزمات»، وتناولت أهمية التراحم والتكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الشدائد والأزمات، ومساندة المتضررين ومواساة أسر الضحايا.

وعقب الصلاة، ابتهل المصلون إلى الله- عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.