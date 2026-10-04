القس أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في برقية التهنئة:

"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أُقدِّم لسيادتكم أصدق التهاني القلبية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، هذا النصر الذي سيظل علامة مضيئة في تاريخ مصر، ودليلًا على قوة الإرادة الوطنية وقدرة المصريين على مواجهة التحديات وصون أرض الوطن وكرامته. ونصلي أن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والسلام والاستقرار، وكل عام وسيادتكم بخير".

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "ستظل انتصارات أكتوبر المجيدة مصدر فخر واعتزاز لكل مصري، وشاهدًا على بسالة القوات المسلحة المصرية وتضحيات رجالها، الذين قدموا نموذجًا خالدًا في الدفاع عن الوطن، وجسّدوا بإرادتهم وشجاعتهم قدرة مصر على استعادة حقوقها وصون أرضها وكرامتها".

كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة مماثلة إلى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، موجهًا له ولجميع رجال القوات المسلحة التهنئة والتقدير والاعتزاز بمناسبة هذه الذكرى الوطنية الخالدة، وما يقدمونه من جهود وتضحيات في سبيل حماية الوطن واستقراره.