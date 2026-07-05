رئيس الوفد التركي بالبرلمان يشيد برئاسة أبو العينين لبرلمان من أجل المتوسط

أشاد مصطفى هالقي سيفيزوغلو، رئيس الوفد التركي في البرلمان، بالنجاح الذي حققه النائب محمد أبو العينين، خلال رئاسته لبرلمان من أجل المتوسط، مؤكدًا أن الرئاسة المصرية أسهمت في تعزيز دور البرلمان ودعم التعاون البرلماني بين الدول الأعضاء.

قمة رؤساء برلمان من أجل المتوسط

جاء ذلك خلال كلمته في قمة رؤساء برلمان من أجل المتوسط، المنعقدة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث نقل تحيات رئيس البرلمان التركي إلى المشاركين، معربًا عن أمله في أن تسفر أعمال القمة عن نتائج إيجابية تخدم شعوب المنطقة.

تعزيز التعاون والحوار

وأكد سيفيزوغلو أن تحقيق مستقبل أكثر عدالة وأمنًا للإنسانية لن يكون ممكنًا إلا من خلال الحكمة المشتركة وتعزيز التعاون والحوار بين دول المنطقة، بما يسهم في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.



ووجه رئيس الوفد التركي الشكر إلى النائب محمد أبو العينين ومجلس النواب المصري، مشيدًا بالنجاح الكبير الذي حققته الرئاسة المصرية لبرلمان من أجل المتوسط، مؤكدًا أن أبو العينين أدار فترة الرئاسة بكفاءة واقتدار، ونجح في تحقيق إنجازات مهمة على مستوى العمل البرلماني المشترك.



وأضاف أن محمد أبو العينين يحظى بتقدير كبير على المستويين الشخصي والبرلماني، واصفًا إياه بأنه شخصية مرحبة وتحظى باحترام الجميع، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.