قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رد فعل من الاتحاد البلجيكي بعد إلغاء البطاقة الحمراء لفولارين بالوجون
بعد تراجع الدعم الأمريكي.. هل يتخلى ترامب عن الناتو؟
تطور عاجل| عضو اتحاد الكرة يكشف موقف فيفا من رفع حسام حسن علم فلسطين
4 مليون يورو.. سرقة مجوهرات من متحف في فرنسا
هل يغيب ميسي عن مباراة الأرجنتين ضد مصر فى دور الـ16 بكأس العالم؟
أبو العينين يختتم رئاسة مصر لـ«برلمانية المتوسط»: السلام والتنمية أساس مستقبل المنطقة.. والقضية الفلسطينية في الصدارة
عمرو أديب: الرئيس السيسي شدد على أهمية الحياة الحزبية والمحليات وحرية الإعلام
المجالس المحلية تعود بعد 15 عاما.. كيف تدعم التنمية والرقابة وبناء كوادر سياسية جديدة؟
حنفيات المياه ومكنسة.. القبض على لص سرق مسجدا في المنوفية
جلسة استماع من النواب لوزير الدولة للإعلام ورؤساء الجهات الإعلامية.. 13 يوليو
لميس الحديدي: مصر دولة سلام وتستطيع مواجهة التحديات.. وافتتاح الأوكتاجون يجسد رسالة «القوة والقدرة»
الشرقية في صدارة المشاركين.. تفاصيل انطلاق «مسابقة دولة التلاوة» في موسمها الثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى أبو زهرة قبل مواجهة الأرجنتين: إذا كان لديهم ميسي فلدينا محمد صلاح

منتخب مصر
منتخب مصر

قال الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو اتحاد الكرة المصري ونائب رئيس بعثة المنتخب الوطني، إن وصول منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم يُعد إنجازًا كبيرًا، مؤكدًا أن طموحات الفراعنة لم تتوقف، وأن الأحلام ما زالت مستمرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، الثلاثاء.


وأضاف أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "النهار"، أن المنتخب الأرجنتيني فريق كبير وبطل العالم، ويضم أحد أفضل لاعبي العالم، وهو ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري يمتلك أيضًا أحد أبرز نجوم الكرة العالمية، وهو محمد صلاح، قائلًا: “إذا كان لديهم ميسي، فإن لدينا محمد صلاح.”

وأكد عضو اتحاد الكرة أن المنتخب المصري يدخل المباراة بكل ثقة وطموح، مضيفًا: "سنخوض اللقاء بـ11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا، ونحن متسلحون بالطموح، والإعداد الجيد، والاستعداد القوي، والحماس، مع التوكل على الله والأخذ بالأسباب، و لقد خضنا معسكرات إعداد متميزة في أفريقيا وقبل كأس العالم، واللاعبون على قدر المسؤولية، كما أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن يمتلك خبرات كبيرة، ونجح في ترسيخ الثقة داخل الفريق حتى أصبح العالم يؤمن بقدرات المنتخب، وهو ما تُوّج بهذا الإنجاز."
 

وعن إلغاء المران الكامل للفريق بسبب العاصفة الرعدية، أوضح أبو زهرة أن الفريق نفذ جزءًا من الحصة التدريبية داخل الملعب، بينما استكمل الجزء الآخر داخل صالة الألعاب الرياضية الجيم.

وفيما يتعلق بالموقف الطبي للاعبين، كشف أبو زهرة أن أحمد فتوح خرج من حسابات مباراة الأرجنتين، بينما تبلغ نسبة جاهزية كريم نحو 50%، مؤكدًا في الوقت ذاته أن باقي اللاعبين المصابين تعافوا وعادوا إلى التدريبات، وأصبحوا على أهبة الاستعداد، مشددًا على أن الجميع يتعامل مع المباراة بأقصى درجات الجدية والحماس.

منتخب مصر محمد صلاح مصر والأرجنتين كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

مجلس النواب

عودة المفصولين على الطاولة.. مشروع قانون يقترح إلغاء قرارات إنهاء الخدمة لهؤلاء

ميسي

تجمع دموي.. إصابة قويه لـ ميسي قبل مواجهة منتخب مصر

إعصار

بافي يزأر .. أخطر إعصار على الأرض يقترب و ينذر بكارثة محتملة| ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

إسعاف

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطوخ

المتهم

خلاف على الأجرة.. القبض على سائق ميكروباص تشاجر مع راكب بالشرقية

المنشور

قديمة.. الداخلية: إجراءات قانونية ضد مروجى شائعة عن طمس لوحات سيارة

بالصور

تامر حسني وإليسا وجورج وسوف وأحمد سعد.. تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026 |تقرير

تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026

منهم باسم سمرة ومحمد محمود عبد العزيز.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى المنتج الفني ياسر صبحي

نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي

حمزة العيلي ومحمد جمعة أول الحضور فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي بمسجد الحامدية الشاذلية

حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ربح البيع حسام حسن.. وخسر هنالك المبطلون !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وثيقة التغيير.. قراءة مختلفة في خطاب الرئيس

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: الأوكتاجون .. صرح عملاق وأهداف أكبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

المزيد