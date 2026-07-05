مصطفى أبو زهرة قبل مواجهة الأرجنتين: إذا كان لديهم ميسي فلدينا محمد صلاح

قال الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو اتحاد الكرة المصري ونائب رئيس بعثة المنتخب الوطني، إن وصول منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم يُعد إنجازًا كبيرًا، مؤكدًا أن طموحات الفراعنة لم تتوقف، وأن الأحلام ما زالت مستمرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، الثلاثاء.



وأضاف أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "النهار"، أن المنتخب الأرجنتيني فريق كبير وبطل العالم، ويضم أحد أفضل لاعبي العالم، وهو ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري يمتلك أيضًا أحد أبرز نجوم الكرة العالمية، وهو محمد صلاح، قائلًا: “إذا كان لديهم ميسي، فإن لدينا محمد صلاح.”

وأكد عضو اتحاد الكرة أن المنتخب المصري يدخل المباراة بكل ثقة وطموح، مضيفًا: "سنخوض اللقاء بـ11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا، ونحن متسلحون بالطموح، والإعداد الجيد، والاستعداد القوي، والحماس، مع التوكل على الله والأخذ بالأسباب، و لقد خضنا معسكرات إعداد متميزة في أفريقيا وقبل كأس العالم، واللاعبون على قدر المسؤولية، كما أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن يمتلك خبرات كبيرة، ونجح في ترسيخ الثقة داخل الفريق حتى أصبح العالم يؤمن بقدرات المنتخب، وهو ما تُوّج بهذا الإنجاز."



وعن إلغاء المران الكامل للفريق بسبب العاصفة الرعدية، أوضح أبو زهرة أن الفريق نفذ جزءًا من الحصة التدريبية داخل الملعب، بينما استكمل الجزء الآخر داخل صالة الألعاب الرياضية الجيم.

وفيما يتعلق بالموقف الطبي للاعبين، كشف أبو زهرة أن أحمد فتوح خرج من حسابات مباراة الأرجنتين، بينما تبلغ نسبة جاهزية كريم نحو 50%، مؤكدًا في الوقت ذاته أن باقي اللاعبين المصابين تعافوا وعادوا إلى التدريبات، وأصبحوا على أهبة الاستعداد، مشددًا على أن الجميع يتعامل مع المباراة بأقصى درجات الجدية والحماس.