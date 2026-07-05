10 ملايين مش 4.. برلماني يفجر مفاجأة عن عدد العدادات الكودية

أكد النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، أن هناك 59 نائبًا تقدموا بطلبات إحاطة بشأن العدادات الكودية، من أجل الاستماع إلى الحكومة والرد على جميع تساؤلات المواطنين في الشارع.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد"، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن عدد طلبات الإحاطة المقدمة بشأن هذا الموضوع يعد خير دليل على أهميته، ومدى انشغال الشارع به.

ولفت إلى أن عدد العدادات الكودية ليس 4 ملايين عداد، بل إن الرقم الصحيح يبلغ 10 ملايين عداد، موضحًا أنه بعد الاجتماع الأخير للحكومة، تم حل مشكلات 1.1 مليون عداد كودي، وأن هناك بعض المواطنين قاموا بتركيب عدادات كودية بسبب وجود عجز في العدادات العادية.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من المواطنين تم تركيب عدادات كودية لهم على الرغم من تصالحهم على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه الأزمة تحتاج إلى حل سريع، لأن هؤلاء الأشخاص يتم حذفهم من منظومة الدعم التمويني.