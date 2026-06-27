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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس مجلس النواب اليمني يدعو إلى تأسيس منظومة عربية للدفاع والردع لحماية الأمن القومي العربي

سلطان البركاني
سلطان البركاني
أ ش أ

دعا رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني إلى تأسيس منظومة عربية مشتركة للدفاع والردع وقوة تدخل سريع لحماية الأمن القومي العربي، محذرًا من أن المنطقة تواجه أخطر مراحلها في ظل استمرار الحروب وتصاعد التدخلات الخارجية، ومؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل جوهر الصراع حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وقال البركاني - في كلمته أمام المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة - "إن الأمة العربية تمر بمرحلة فارقة تتطلب مواقف موحدة ترتقي إلى مستوى التحديات"، مؤكدًا أن المنطقة أصبحت ساحة لصراعات النفوذ والحروب الممتدة من غزة ولبنان إلى اليمن والعراق وسوريا والخليج.

وأشار إلى أن الأمن القومي العربي لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، مطالبًا بإنشاء منظومة دفاع وردع عربية وقوة تدخل سريع مشتركة، بما يضمن حماية سيادة الدول العربية والتصدي لأي اعتداءات أو تدخلات خارجية.

واتهم البركاني إيران بمواصلة التدخل في الشؤون العربية عبر أذرعها المسلحة، معتبرًا أن ما تشهده اليمن يمثل نموذجًا خطيرًا لهذا التدخل، بعد أن تحولت البلاد - بحسب وصفه - إلى ساحة حرب وكارثة إنسانية نتيجة ممارسات جماعة الحوثي المدعومة من طهران.

وأضاف: أن إسرائيل لا تزال تمثل أحد أبرز مصادر التهديد للأمن العربي، في ظل استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن ما يحدث في غزة تجاوز حدود الحرب إلى "امتحان أخلاقي للإنسانية"، في ظل استمرار القصف والتجويع والحصار وسقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وأكد رئيس مجلس النواب اليمني أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم إلا على العدالة، وأن الاستقرار القائم على أنقاض الشعوب لن يدوم، مجددًا تمسك اليمن بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ختام كلمته، دعا البركاني البرلمانات العربية إلى الارتقاء بدورها التشريعي والسياسي، وتحويل طموحات الشعوب العربية إلى سياسات عملية ومواقف موحدة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية لحماية الأمن العربي وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا للأمة.

رئيس مجلس النواب اليمني مجلس النواب اليمني سلطان البركاني

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