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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيارة الرئيس السيسي إلى البحرين تؤكد التزام مصر بدعم الأمن العربي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين تعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد استمرار النهج المصري الداعم للدول العربية الشقيقة في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي اليوم، أن العلاقات المصرية البحرينية تمثل نموذجًا للتعاون العربي القائم على التنسيق والتفاهم المشترك، مشيرًا إلى أن الزيارة تعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

تعزيز التضامن الخليجي

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تأكيد الرئيس السيسي على أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري يجسد رؤية استراتيجية واضحة تنطلق من وحدة المصالح والمصير بين الدول العربية، مؤكدًا أن استقرار منطقة الخليج يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

دعم استقرار الدول الشقيقة

وأشار إلى أن المواقف المصرية الثابتة تجاه القضايا العربية تعكس التزام القاهرة بمسؤولياتها التاريخية ودورها المحوري في دعم استقرار الدول الشقيقة، لافتًا إلى أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية الهادفة إلى تهدئة الأوضاع الإقليمية وتغليب الحلول السلمية والحوار لمعالجة الأزمات القائمة.

وشدد النائب مدحت الكمار على أن الزيارة تحمل رسائل سياسية مهمة تؤكد وقوف مصر إلى جانب الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعمها الكامل لكل الجهود الرامية إلى حماية الأمن الوطني للدول العربية، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

وأكد نائب القليوبية أن القيادة السياسية المصرية تواصل العمل على تعزيز التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي، وصون الأمن القومي العربي، وحماية مصالح الشعوب العربية.

وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة

واختتم النائب مدحت الكمار تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لأمن واستقرار الدول العربية، وأن العلاقات مع دول الخليج الشقيقة تمثل أحد الثوابت الأساسية في السياسة الخارجية المصرية، انطلاقًا من الروابط التاريخية والمصالح المشتركة، وبما يعزز وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب مدحت الكمار لجنة الصناعة

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