هربا من حرارة الجو.. مصرع شاب غرقا في ترعة الغوصة بقنا

لقي شاب مصرعه غرقا فى ترعة بنطاق قرية العزب المصري التابعة لمركز دشنا شمال قنا.



وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب غرفا أثناء الاستحمام هربا من ارتفاع درجات الحرارة.

وتمكنت جهود الأهالى بالتعاون مع الإنقاذ النهرى من انتشال جثمان الشاب الغارق، وتبين مصرع اسلام على طالب بالثانوي العام.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



