وزيرة الخارجية الكندية تزور باكستان غدا

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الأحد، أن وزيرة الخارجية أنيتا أناند ستزور باكستان غدا (الاثنين) في أول زيارة رسمية لها إلى البلاد منذ توليها منصبها.

وقالت الوزارة - في بيان - " تقوم أنيتا بأول زيارة رسمية لها إلى باكستان منذ توليها منصبها، وذلك تلبية لدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار".

وأوضحت الوزارة أن الوزيرة الزائرة ستجري محادثات ثنائية "تغطي كافة جوانب العلاقات الباكستانية الكندية".

وأضافت: "ستركز المناقشات على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والتبادل الشعبي. كما سيتبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك".

وأشارت وزارة الخارجية أيضا إلى أن أنيتا ستلتقي بالقيادة الباكستانية.

وجاء في البيان: "تحافظ باكستان وكندا على علاقات ثنائية ودية ترتكز على روابط وثيقة بين الشعبين، وتثريها الجالية الباكستانية النشطة في كندا. وتؤكد هذه الزيارة التزام البلدين المشترك بتوسيع التعاون المتبادل".