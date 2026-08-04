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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالعلمين

حادث ارشيفية
حادث ارشيفية
ايمن محمود

حصل صدى البلد على أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي بمدينة العلمين، والذى اسفر عنه إصابة 8 أشخاص.

مستشفى العلمين 

 استقبلت مستشفى العلمين 8 مصابين وهم:

عمرو خ.ج (24 عامًا) من الإسكندرية.

محمد ع.ا (25 عامًا) من البحيرة.

مصطفى ا.ا (24 عامًا) من سوهاج.

هادي م.ع (26 عامًا) من القاهرة.

محمد ط.ع (24 عامًا) من البحيرة.

محمد ع.ح (55 عامًا) من القاهرة.

أحمد م.س (34 عامًا) من الإسكندرية.

عبدالله ع.ا (45 عامًا) من الغربي

وقد استقبل مستشفى العلمين النموذجي المصابين 8 مصابين حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة وتلقوا الإسعافات الأولية تحت إشراف أطباء قسم الطوارئ.

وتنوعت الإصابات بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور في الكتف والذراع والفخذ، إلى جانب كدمات وسحجات وجروح قطعية، فيما لم يسفر الحادث عن أي وفيات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية والوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

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