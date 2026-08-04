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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«أنا متعلم مدى الحياة» تطرق أبواب المعرفة في أبو زنيمة.. المبادرة تصل إلى «الرملة القديمة»

المبادرة
المبادرة
ايمن محمد

انطلقت فعاليات مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» بمنطقة الرملة القديمة في أبو زنيمة، ضمن جهود مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء لنشر ثقافة التعلم المستمر، وإتاحة فرص التعليم أمام مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في بناء الإنسان وتنمية مهاراته.

وتأتي المبادرة في إطار توجيهات الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وتحت متابعة عيد عودة، مدير إدارة أبو زنيمة التعليمية، وبالتعاون بين قسمي التربية الاجتماعية والتعليم الابتدائي بالإدارة.

وتستهدف المبادرة، في مرحلتها الأولى، أهالي منطقة الرملة القديمة، من خلال تنظيم فعاليات تعليمية وتوعوية يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، بهدف ترسيخ مفهوم «التعلم مدى الحياة»، والتأكيد على أن اكتساب المعرفة والمهارات لا يرتبط بسن أو مرحلة دراسية محددة.

وشهدت الفعاليات الأولى مشاركة أمل سلامة ومحمد زهرة، من قسم التربية الاجتماعية، وأيمن مخيمر، معلم أول اللغة العربية، حيث قدم فريق العمل عددًا من الأنشطة التعليمية والتوعوية التي لاقت تفاعلًا وإقبالًا من المشاركين.

وفي إطار دعم المبادرة وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات التنفيذية، أعرب اللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبو زنيمة، عن شكره وتقديره للقائمين على المبادرة، مؤكدًا دعمه الكامل لإنجاحها، ومعلنًا توفير سيارة يوميًا خلال مواعيد تنفيذ الفعاليات، لتيسير انتقال فريق العمل والمشاركين إلى مقر المبادرة.

وتهدف المبادرة إلى دعم غير القادرين على مواصلة تعليمهم، وإكسابهم المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والتواصل، إلى جانب نشر ثقافة التعلم المستمر وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية والانتماء.

كما تسعى إلى بناء جيل أكثر وعيًا وقدرة على التعلم والتطوير ومواكبة متطلبات العصر، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع متعلم ومنتج، يجعل المعرفة أساسًا للتنمية والتقدم.

وتعكس مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» نموذجًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات التنفيذية في خدمة المجتمع، والوصول بالفرص التعليمية إلى الفئات المستهدفة، بما يدعم جهود بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية .

جنوب سيناء أبو زنيمة مبادرة انت متعلم الرملة

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