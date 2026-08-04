شوبير ينتقد شيكو بانزا: لاعب “بمزاج”.. والزمالك مطالب بالحزم

وجه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات إلى لاعب الزمالك شيكو بانزا، بسبب تأخره في الانضمام إلى معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وقال شوبير إن اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة، لكنه يفتقد للاستقرار في مستواه، موضحًا أنه يقدم مباريات قوية عندما يشارك باستمرار، لكنه يتراجع بشكل واضح في أوقات أخرى.

وأضاف أن بانزا لم ينتظم حتى الآن في تدريبات الزمالك، بسبب ما تردد عن وجود أزمة تتعلق بإقامته في البرتغال، معتبرًا أن هذا المبرر غير مقنع، خاصة أن اللاعب حصل على إجازة امتدت قرابة شهر.

وشدد شوبير على ضرورة أن تتعامل إدارة الزمالك بحزم وإظهار العين الحمراء مع مثل هذه المواقف، مؤكدًا أن الانضباط يجب أن يكون حاضرًا منذ بداية فترة الإعداد، حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمات خلال الموسم الجديد.