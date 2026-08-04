أحمد حسن: فكرة إقامة معسكر خارجي للزمالك صعبة بسبب ضيق الوقت

أكد الإعلامي أحمد حسن أن فكرة إقامة معسكر خارجي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال فترة الإعداد للموسم الجديد أصبحت صعبة التنفيذ.

وقال حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "فكرة إقامة معسكر خارجي للزمالك باتت صعبة بسبب ضيق الوقت"في إشارة إلى اقتراب انطلاق الموسم وارتباطات الفريق المحلية والقارية.

وقد تواصلت أزمة إيقاف قيد نادي الزمالك في إلقاء ظلالها على استعدادات الفريق، إذ يرتبط قرار إيقاف القيد بثلاث قضايا، منها قضيتان تتعلقان بمستحقات مالية، إلى جانب عقوبة تأديبية.

وتتمثل القضيتان الماليتان في نزاع مع نادي اتحاد طنجة المغربي بشأن مستحقات صفقة اللاعب عبدالحميد معالي، وأخرى مع نادي آيك السويدي تتعلق بمستحقات انتقال عمر فرج.

ويواجه الزمالك عقوبة تأديبية بإيقاف القيد لمدة فترتي تسجيل، وهي عقوبة مستقلة وغير مرتبطة بسداد أي مستحقات مالية.