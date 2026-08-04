الزمالك يزور سفير الإمارات في إطار تعزيز العلاقات المشتركة

قام وفد من نادي الزمالك بزيارة سعادة حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى جمهورية مصر العربية، صباح اليوم، في إطار تعزيز العلاقات والتواصل المشترك.

وضم وفد نادي الزمالك كلًا من الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه، أمين صندوق النادي، والأستاذ هاني برزي، عضو مجلس الإدارة.

وتم عقد جلسة بين سعادة السفير حمد عبيد الزعابي مع وفد الزمالك، و تم خلال الجلسة التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجال الرياضي.

وأبدى سعادة السفير حمد عبيد الزعابي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الرياضة المصرية، مشيدًا بتاريخ نادي الزمالك العريق ومكانته الكبيرة على الساحة الرياضية.

وأشاد السفير الإماراتي بالدور الكبير الذي قامت به جماهير الزمالك طوال الموسم الماضي، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري المميز والدعم المتواصل للفريق شكلا ملحمة رائعة لفتت أنظار الجميع، وعكست الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النادي العريق.