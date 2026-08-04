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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: الزمالك لم يحصل حتى الآن على قيمة صفقة حسام عبد المجيد

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أكد الإعلامي إسلام سامي أن نادي الزمالك لم يتسلم حتى الآن قيمة انتقال مدافعه حسام عبد المجيد، رغم إتمام الصفقة وانتقال اللاعب إلى ناديه الجديد.

وقال سامي، في تصريحات إذاعية، إن الزمالك لم يحصل حتى الآن على مبلغ 1.5 مليون دولار، وهو المقابل المالي لصفقة انتقال حسام عبد المجيد، مضيفًا: "حسام راح واتصور بالتيشيرت، ولسه الزمالك لم يحصل على 1.5 مليون دولار قيمة الصفقة."

وأوضح أن وصول قيمة الصفقة من شأنه أن يساهم في حل عدد من الأزمات المالية التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ستكون كفيلة بإنهاء أزمة المستحقات الخاصة بالمدافع المغربي صلاح مصدق، إلى جانب المساهمة في تسوية عدة ملفات أخرى داخل القلعة البيضاء.

وأضاف: "أموال صفقة حسام عبد المجيد قادرة على حل أزمة صلاح مصدق والعديد من الأزمات."

ويواصل الزمالك استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، في ظل سعي الإدارة إلى إنهاء الملفات المالية العالقة وتوفير الاستقرار للفريق الأول لكرة القدم قبل بداية المنافسات المحلية والقارية.

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