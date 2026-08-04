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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إذا انتقل محمد صلاح إلى طرابزون سبور .. كيف سيتغير وجه الدوري التركي؟

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

لم يعد اسم محمد صلاح مجرد شائعة في سوق الانتقالات الصيفية، بل تحول إلى محور اهتمام واسع داخل تركيا، بعدما ارتبط قائد منتخب مصر بالانتقال إلى طرابزون سبور، في صفقة قد تُعد الأبرز في تاريخ النادي، وإحدى أكبر صفقات الدوري التركي خلال السنوات الأخيرة.

ورغم عدم حسم المفاوضات حتى الآن، فإن مجرد ارتباط اسم صلاح بالبطولة التركية منحها زخمًا إعلاميًا كبيرًا، وأعادها إلى دائرة الضوء إقليميًا وعالميًا، نظرًا للقيمة الفنية والتسويقية التي يتمتع بها النجم المصري.

انتشار عالمي أكبر

يمتلك محمد صلاح قاعدة جماهيرية ضخمة تمتد من أوروبا إلى العالمين العربي والأفريقي، بفضل مسيرته المميزة مع ليفربول. وانضمامه إلى الدوري التركي سيؤدي إلى زيادة الاهتمام بالبطولة، مع ارتفاع نسب المشاهدة والمتابعة من جماهير اعتادت متابعة مباريات قائد منتخب مصر.

كما سيمنح ذلك الدوري التركي حضورًا إعلاميًا أكبر في الأسواق العربية والأفريقية، إلى جانب تعزيز مكانته على الساحة الأوروبية.

منافسة أكثر إثارة

وجود لاعب بحجم صلاح في صفوف طرابزون سبور سيضيف بعدًا جديدًا للمنافسة مع أندية القمة، مثل جالاتا سراي وفنربخشة وبشكتاش، حيث ستكتسب مباريات البطولة أهمية أكبر على المستويين الفني والجماهيري.

وقد يدفع ذلك الأندية المنافسة إلى إبرام صفقات من العيار الثقيل للحفاظ على توازن المنافسة، بما ينعكس إيجابًا على المستوى العام للدوري.

مكاسب اقتصادية وتسويقية

لا تقتصر قيمة محمد صلاح على أدائه داخل الملعب، بل تمتد إلى الجوانب التجارية، إذ من المتوقع أن يؤدي انضمامه إلى زيادة مبيعات قمصان النادي، وتعزيز عقود الرعاية والإعلانات، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة بفضل شعبيته العالمية.

كما سيفتح وجوده الباب أمام وصول الدوري التركي إلى أسواق جديدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

ارتفاع قيمة حقوق البث

من أبرز المكاسب المنتظرة أيضًا ارتفاع القيمة التسويقية لحقوق بث الدوري التركي، مع زيادة اهتمام القنوات والمنصات الرقمية بالحصول على حقوق نقل المباريات، خاصة تلك التي يشارك فيها النجم المصري، في ظل التوقعات بارتفاع نسب المشاهدة داخل تركيا وخارجها.

رسالة إلى نجوم العالم

شهد الدوري التركي خلال السنوات الأخيرة استقطاب عدد من اللاعبين البارزين، لكن نجاح طرابزون سبور في التعاقد مع محمد صلاح، حال إتمام الصفقة، سيبعث برسالة قوية بأن البطولة أصبحت وجهة قادرة على استقطاب نجوم الصف الأول في كرة القدم العالمية.

وفي حال اكتملت الصفقة، فلن يكون انتقال محمد صلاح مجرد تعزيز لصفوف طرابزون سبور، بل قد يمثل نقطة تحول في مسيرة الدوري التركي، بما يحمله من مكاسب فنية وتسويقية واقتصادية، تعيد البطولة إلى دائرة الاهتمام العالمي بصورة أكبر من أي وقت مضى.

محمد صلاح طرابزون سبور الدوري التركي

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