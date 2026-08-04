أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي في مصر الآن

واصلت أسعار العملات العربية في مصر انخفاضها علي تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدنيار الكويتي تراجعا بقيمة 19 قرشا ليصل إلى 163.86 جنيه الآن مقارنة 164.05 سعر مستهل الأسبوع.

ونرصد حركة شراء وبيع العملات مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، وفقا لآخر تحديثات الموقع الالكتروني للبنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الثلاثاء 4 أغسطس:

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 نحو:

سعر الشراء:158.83جنيه.

سعر البيع: 163.86جنيه.

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 نحو:

سعر الشراء:13.34جنيه.

سعر البيع: 13.40جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 لنحو:

سعر الشراء:13.66جنيه.

سعر البيع: 13.70جنيه.

بلغ سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 نحو:

سعر الشراء:12.74جنيه.

سعر البيع: 13.80جنيه.

وانخفض سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 نحو:

سعر الشراء:131.14 جنيه.

سعر البيع: 133.48جنيه.

وسجل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 نحو:

سعر الشراء:70.03 جنيه.

سعر البيع: 71.08 جنيه.

بلغ سعر الريال العُماني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 نحو:

سعر الشراء:128.51جنيه.

سعر البيع: 130.72جنيه.

الدينار الأعلى عربيًا وعالميًا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميًا، ويُعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تُعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبًا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديدة في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي.