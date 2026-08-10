قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمريكيون يقبلون على شراء السيارات الهجينة مع ارتفاع أسعار البنزين

مبيعات السيارات الهجينة
مبيعات السيارات الهجينة
أ ش أ

شهدت شركتا (تويوتا) و(هيونداي) الآسيويتان زيادة ملحوظة في مبيعات السيارات الهجينة، التي تجمع بين محرك يعمل بالوقود وآخر كهربائي، في السوق الأمريكية، مع تنامي إقبال المستهلكين عليها بفعل ارتفاع أسعار البنزين، المدفوع بتداعيات الصراع المستمر مع إيران، ما عزز جاذبية السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن مبيعات السيارات الهجينة داخل السوق الأمريكية في يوليو حققت ارتفاعاً بنسبة قاربت 20 في المائة، في وقت تراجعت فيه مبيعات السيارات الإجمالية في أنحاء الولايات المتحدة بصفة عامة.

وتشير أرقام شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس" إلى أن شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية حققت ارتفاعاً بنسبة 62 في المائة ببيعها 43 ألفاً و727 سيارة هجينة، فيما شهدت سيارات "تويوتا" زيادة نسبتها 22 في المائة، وهوندا بنسبة 15 في المائة.

تهيمن الشركات الآسيوية الثلاث على سوق السيارات الهجينة في الولايات المتحدة بحصة سوقية تبلغ 86%، بينما تستأثر شركة "فورد" بطرازاتها من الشاحنات الصغيرة (بيك اب)، على الحصة المتبقية.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن السيارات الهجينة التقليدية، مثل "تويوتا بريوس"، تحسن من كفاءة استهلاك الوقود من خلال دمج محرك كهربائي يعمل بالبطارية مع محرك احتراق داخلي.

وأشارت إلى أن السيارات الهجينة القابلة للشحن (بي إتش إي في) لم تحظَ بشعبية كبيرة بين المستهلكين الأمريكيين، إذ لا تتجاوز حصتها في السوق 2%، وفي المقابل فإن السيارات الهجينة التقليدية تقدم حلاً جذاباً في ظل ارتفاع أسعار البنزين دون الحاجة إلى تغيير عادات القيادة أو التزود بالوقود.

وأكدت رئيسة قسم الرؤى والتحليلات في شركة "إدموندز" الاستشارية، جيسيكا كالدويل، أن السيارات الهجينة تلبي طلبات المستهلكين وسط ارتفاع أسعار البنزين، التي يبلغ متوسطها الآن أكثر من 4.06 دولار للجالون، بزيادة قدرها الثلث عن العام السابق.

ورغم ارتفاع أسعار البنزين، لم تشهد مبيعات السيارات الكهربائية انتعاشاً ملحوظاً بعد إلغاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار على السيارات الكهربائية العام الماضي.

وتكشف أرقام شركة "إدموندز" أن مشتري سيارات "تسلا" يتجهون بشكل متزايد إلى استبدال سياراتهم بخيارات هجينة، حيث اختار 21 في المائة منهم، وهو رقم قياسي، السيارات الهجينة، خصوصاً طرازات تويوتا.

في المقابل، واجهت شركات صناعة السيارات التقليدية في ديترويت انخفاضاً في مبيعات السيارات الكهربائية؛ فقد انخفضت مبيعات طرازات "جنرال موتورز" الكهربائية بنسبة 33% في الربع الثاني، بينما تراجعت مبيعات "فورد" بنسبة 75% في يوليو، استعداداً لطرح نوعية سيارات كهربائية فعالة من حيث التكلفة العام المقبل.

ومع ازدهار سوق السيارات الهجينة، تدرس "جنرال موتورز" إعادة إحياء طرازاتها الهجينة لمواكبة الطلب المتزايد. حققت "فورد" نجاحاً ملحوظاً مع السيارات الهجينة مثل "مافريك" و"إف-150"، وتطمح إلى توفير خيارات هجينة في جميع سياراتها التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2030.

تتسابق "فورد" و"جنرال موتورز" ونظيرتها الأوروبية "ستيلانتيس" لتطوير سيارات كهربائية ذات مدى موسع تستخدم محركات صغيرة مخصصة فقط لإعادة شحن البطاريات، وهو ما يناسب سوق شاحنات "البيك أب" السائد.

وقد ساهم التحلل من معايير الانبعاثات في عهد إدارة ترامب في تخفيف بعض الضغوط على شركات صناعة السيارات في ديترويت التي تواجه تحديات في التحول إلى السيارات الكهربائية، ما سمح لها برفع توقعات الأرباح نظراً للطلب المستمر على الشاحنات الكبيرة وسيارات الدفع الرباعي.

رغم التحديات الاقتصادية، يلفت محللون، بمن فيهم الاقتصادي البارز شارلي شيسبورو، من "كوكس أوتوموتيف"، إلى أن مبيعات السيارات الجديدة لا تزال قوية، وتوقعوا مبيعات سنوية تصل إلى 16 مليون سيارة، وهو رقم أعلى بقليل من التوقعات السابقة.

ويرى شيسبورو أن "السوق الحالية تبدو مدعومة بالمشترين الأكثر ثراءً الذين يتأثرون بشكل أقل بالضغوط التضخمية وحالات انعدام اليقين".

مبيعات السيارات الهجينة السوق الأمريكية الكورية الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

طريقة عمل تشيكن راب مثل المطاعم.. سر التتبيلة والصوص

طريقة عمل تشيكن راب مثل المطاعم.. سر التتبيلة والصوص

غدا بـ100 جنيه.. طريقة عمل وجبة اقتصادية تكفي 4 أفراد

غدا بـ100 جنيه.. طريقة عمل وجبة اقتصادية تكفي 4 أفراد

بتحس إن الصيف بيخليك عصبي؟.. الحرارة ممكن يكون لها دور

بتحس إن الصيف بيخليك عصبي؟.. الحرارة ممكن يكون لها دور

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد