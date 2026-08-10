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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

روشتة برلمانية للنهوض بالقطاع السياحي

سياحة
سياحة
أميرة خلف

أكدت بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تصريحات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بشأن أهمية قطاع السياحة للاقتصاد القومي، تؤكد ضرورة التعامل مع القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما يحققه من عوائد اقتصادية كبيرة، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل . 

وأشارت “ أبو زيد” في تصريح  لـ" صدى البلد"  إلى أن النهوض بالقطاع السياحي، يتطلب استمرار العمل على تطوير المقاصد السياحية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للسائحين، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة عالميًا ويزيد من جاذبية المقصد السياحي المصري.

 التوسع في الترويج للمقصد السياحي المصري

وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق الدولية، مع التركيز على الأسواق الواعدة، وتنويع المنتج السياحي وعدم الاعتماد على نمط واحد، بما يتيح جذب شرائح مختلفة من السائحين.

وأكدت أن دعم الاستثمار السياحي يمثل  محورًا أساسيًا في خطة التطوير، مطالبًا بتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتشجيع إقامة مشروعات فندقية جديدة، خاصة في المناطق التي تتمتع بمقومات سياحية كبيرة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية ورفع قدرة مصر على استقبال أعداد أكبر من السائحين.


جاء ذلك بعد أن عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، لإبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في مصر في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولاً، وتعزيز رصد وقياس عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وخاصة في ضوء ما توليه الدولة من أهمية لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد القطاعات الأكثر إسهامًا في النمو الاقتصادي، وقدرته على توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال المهن والصناعات المرتبطة والمغذية له.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على أن قطاع السياحة في مصر يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة بالنسبة لـ الاقتصاد القومي، وخاصة لما يحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة وارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى.

شريف فتحي وزير السياحة قطاع السياحة القطاع السياحي

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