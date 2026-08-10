تعويضات للمتضررين وحماية للخدمات الطبية.. تحرك برلماني عاجل لإنهاء أزمة سيستم المعاشات

تلتقي النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، اليوم من مقر العاصمة الجديدة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، لبحث عدد من الملفات والقضايا التي تمس شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات، وفي مقدمتها تداعيات أزمة سيستم الـCRM وتأخر صرف بعض المعاشات والمستحقات المالية.

وتساءلت" أبو زيد" عن المشكلات الفنية التي تسببت في تأخير صرف المعاشات، خاصة في ظل تأكيدات سابقة خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة على الانتهاء من الأزمة بحلول 15 يوليو، ومنح الهيئة مهلة حتى الأول من أغسطس لإنهاء المشكلة.

ومن المقرر أن يتم تناول عدد من الحالات التي تضررت من تأخر صرف المعاشات نتيجة أعطال السيستم، وما إذا كانت الهيئة قد انتهت من صرف جميع المستحقات المتأخرة للمواطنين المتضررين.

تفعيل المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

كما تبحث النائبة موقف تفعيل المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشأن الحالات التي تأخر صرف معاشاتها بسبب مشكلة السيستم، ومدى إمكانية صرف التعويضات المستحقة للمواطنين بصورة تلقائية دون الحاجة إلى تقديم طلبات، إلى جانب معرفة ما إذا كان قد تم حصر جميع الحالات المستحقة للتعويض والموعد المحدد لبدء صرفه.

ويتطرق اللقاء أيضًا إلى موقف المتضررين الذين لم يتمكنوا من صرف معاشاتهم خلال فترة المشكلة، ومدى استمرار حقهم في الانتفاع بخدمات التأمين الصحي، والتأكد من عدم تأثير تأخر صرف المعاش على حصولهم على الخدمات والرعاية الطبية.

وأشارت عضو النواب الى ضرورة معرفة ما تم بشأن التنسيق بين الجهات المعنية لضمان عدم حرمان أي مواطن متضرر من خدمات العلاج خلال فترة تعطل أو تأخر صرف المعاش، خاصة في الحالات التي قد لا يظهر فيها استحقاق المواطن على النظام الإلكتروني.

كما تتضمن المناقشات بحث آلية التعامل مع أي حالة حُرمت بالفعل من خدمة علاجية نتيجة عدم ظهور استحقاقها على النظام، والإجراءات التي ستتخذها الهيئة لضمان عدم ضياع حق المواطن وحصوله على الخدمة الطبية المستحقة.

وأكدت النائبة بثينة أبو زيد حرصها على نقل شكاوى المواطنين ومتابعة الملفات التي تمس حقوقهم بصورة مباشرة، مشددة على أهمية الوصول إلى حلول عاجلة ونهائية لأزمة السيستم، وضمان صرف جميع المستحقات المالية والتعويضات للمستحقين، وعدم تأثر الخدمات الصحية المقدمة لأصحاب المعاشات بأي مشكلات تقنية أو إدارية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج اللقاء وكافة الردود والإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية عقب انتهاء الاجتماع.