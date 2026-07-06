وزيرة الإسكان تتابع العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالصعيد

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدن الصعيد الجديدة، والتي شملت مدن الفيوم الجديدة، وأسيوط الجديدة، والمنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وذلك في إطار خطة الوزارة لمتابعة معدلات التنفيذ، والارتقاء بمنظومة المرافق والخدمات، ودفع جهود التنمية بتلك المدن.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مدن الصعيد تحظى باهتمام كبير من وزارة الإسكان لدعم جهود التنمية الشاملة بتلك المدن، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم مختلف الخدمات والمرافق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، ففي مدينة الفيوم الجديدة، تابعت الوزيرة، من خلال نتائج الجولة الميدانية التي أجراها المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية المدينة، الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من الطريق الرابط بين المدينة ومدينة الفيوم، إلى جانب متابعة أعمال تطوير شبكات الاتصالات الأرضية، والانتهاء من تسليم أول كابينة اتصالات بالحي الثاني، واستمرار تنفيذ الشبكات بمناطق التوسعات والإسكان الاجتماعي، تمهيدًا لإتاحة خدمات الهاتف والإنترنت للمواطنين.

كما تابعت الوزيرة، من خلال الجولة الميدانية التي قام بها المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، مستجدات تنفيذ مشروعات الطرق والميادين ومد شبكات الغاز الطبيعي، حيث شملت الأعمال توسعة الطريق الرئيسي الرابط بين المدينة ومحافظة أسيوط، وتطوير الطريق الصحراوي الشرقي باعتباره أحد أهم المحاور المرورية الواقعة على طريق أسيوط/البحر الأحمر، إلى جانب تطوير ميدان النصر، واستكمال توصيل الغاز الطبيعي بمنطقة الإسكان الاجتماعي (250 قطعة)، مع التأكيد على ضرورة دفع معدلات التنفيذ ورفع كفاءة البنية التحتية بما يواكب خطط التنمية والتوسع العمراني بالمدينة.

وفي مدينة المنيا الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان نتائج الحملات التي نُفذت للحفاظ على النسق العمراني والمظهر الحضاري للمدينة، برئاسة المهندس محمد العزوني، رئيس الجهاز، حيث تم تكثيف حملات إزالة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على المرافق العامة. كما تابعت الحملات الخاصة بضبط الوصلات غير القانونية للمياه، والتي أسفرت عن ضبط (13) وصلة مياه غير قانونية بالحي الحرفي، بالإضافة إلى ضبط (13) وصلة أخرى بالمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حفاظًا على مقدرات الدولة. وشملت المتابعة أيضًا جولة تفقدية لرئيس الجهاز ومسؤولي المدينة لمتابعة أعمال الصيانة الوقائية ورفع كفاءة محطة التنقية ومحطات الصرف الصحي، بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مدينة قنا الجديدة، تابعت الوزيرة نتائج الجولة الميدانية التي أجراها المهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس جهاز المدينة، والتي استهدفت المرور على الأسواق والمنشآت الخدمية والتجارية والطبية؛ للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والضوابط المنظمة لمختلف الأنشطة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تكثيف الحملات الرقابية للحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري للمدينة.