إقبال كبير في أول أيام سحب كراسات شروط الـ 229 وحدة سكنية بتعاونيات البناء

شهد مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الرئيسي بمدينه نصر اليوم الإثنين، توافدًا وإقبالًا مكثفًا من المواطنين الراغبين في سحب كراسات الشروط الخاصة بالطرح الجديد لـ ٢٢٩ وحدة سكنية في ٧ مدن جديده .

وانتظم المواطنون في صفوف أمام مقر الهيئة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وسط إجراءات تنظيمية وتسهيلات مكثفة وفرتها الهيئة لضمان سرعة وإنهاء إجراءات سحب الكراسات بكل سهولة ويسر، ومنع التكدس.

يُذكر أن هذا الطرح يشمل وحدات سكنية متميزة بمساحات متنوعة من ٦٨ إلي ١٥٥ متر وتسهيلات وأنظمة سداد مختلفة والتي تأتي في إطار حرص الهيئة المستمر على توفير وحدات سكنية عصرية تلبي احتياجات المواطنين وتدعم منظومة الإسكان في مصر.