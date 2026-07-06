وزيرة الإسكان تتابع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بعدد من المحافظات

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بعدد من المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، وسرعة الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف الدولة في تنمية الريف المصري.

وأكدت وزيرة الإسكان أن أجهزة الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها تواصل المرور الميداني والمتابعة المستمرة لمختلف مواقع العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر في معدلات التنفيذ، لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات وتحسين جودة حياة المواطن المصري بالقرى المستهدفة.

وفي هذا الإطار، تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا تضمن نتائج الجولات التفقدية التي أجراها مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمواقع المشروعات. ففي محافظة أسوان، قام المهندس يوسف حلمي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات جنوب الصعيد بالهيئة، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة، بزيارة ميدانية لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركزي نصر النوبة وكوم أمبو، والتي شملت محطات رفع عنيبة، وخريت (1)، ومحطة معالجة أرمنا، ومحطتي رفع العتمور القبلي (الرئيسية والمساعدة)، ومحطة رفع حجازة، ومحطة رفع دابود، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية وسرعة استكمال الأعمال.

كما تضمن التقرير جولة للمهندس عاطف مهدي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التابع للهيئة، بمحافظة بني سويف، لمتابعة دخول محطة معالجة طحا البيشة، الخدمة الفعلية، بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة قرى: طحا البيشة، وكفر ناصر، وأم الجنازير، وكفر منصور، والملاحية، والضباعنة، والملاحية البحرية، وبني عوض، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، باستثمارات تبلغ نحو 750 مليون جنيه، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

وشملت المتابعة أيضًا محافظة سوهاج، حيث تم تفقد مشروع الصرف الصحي بمنطقة "سيتي" بمركز سوهاج، ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة، إلى جانب مشروع الصرف الصحي بالجلاوية (الرئيسية والفرعية) بمركز ساقلتة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مع التأكيد على الالتزام بمعدلات التنفيذ المستهدفة، والجودة المطلوبة، وسرعة تذليل أي معوقات.

وفي محافظة دمياط، تابعت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لعدد من محطات معالجة الصرف الصحي، من خلال جولة المهندس عصام عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحري شرق بالهيئة، والتي شملت محطات معالجة كفر سليمان البحري بطاقة (5/10 آلاف م³/يوم)، وأم الرزق بطاقة (5/10 آلاف م³/يوم)، وكفور الغاب بطاقة (5/10 آلاف م³/يوم)، مع التأكيد على الإسراع في استكمال الأعمال، والالتزام بالمواصفات الفنية، بما يضمن تقديم خدمات مستدامة وآمنة للمواطنين.

وفي الختام، شددت المهندسة راندة المنشاوي على استمرار المرور الميداني على مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة، لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف المحافظات.