احتفالا بالعيد القومي للقاهرة..محافظ الجيزة يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة صلاة الجمعة اليوم بمسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة وذلك تلبيةً لدعوة من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وبحضور الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية وعدد من كبار رجال الدولة، وذلك في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي.

وتأتي مشاركة محافظ الجيزة في صلاة الجمعة تأكيدًا على عمق أواصر التعاون والتكامل بين المحافظات ومشاركة محافظة القاهرة احتفالاتها بعيدها القومي بما يعكس روح التلاحم بين الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات.

وحرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على تقديم خالص التهنئة إلى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي متمنيًا لمحافظة القاهرة دوام التقدم والازدهار ومؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تجسد تاريخًا مشرفًا من العطاء والنضال وتعكس روح الانتماء والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية وخدمة المواطنين.