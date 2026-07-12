قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا خاطب.. أحمد فتوح: أخطائي القديمة ما زالت تلاحقني
أسعار ومواصفات دينزا B5 موديل 2026 في السوق السعودي
مقتل قيادي كبير بوزارة الإتصالات الإيرانية في غارة أمريكية على محافظة هرمزغان
شبكة عالمية تفتح النار على حكم مباراة الأرجنتين وسويسرا في كأس العالم
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-7-2026 في مصر
سر نضج الفول في 30 دقيقة بدل 12 ساعة.. استشاري تغذية يفجر مفاجأة صادمة
القبض على طفل سرق مبلغا ماليا من داخل سيارة في الإسماعيلية
وفاة الطفلة الثانية ضحية الأب المتهم بإشعال النيران في زوجته وأبنائه الثلاثة بأسيوط
إيران .. انفجارات من الجهة الشرقية لمدينة بندر عباس ومنطقة قشم البحرية
محافظة الجيزة تستجيب لعدد من الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وقف فوق العربية.. القبض على المتهم بالتعدي على قائد سيارة بالإسكندرية
فتوح: مبقتش أحب ميسي ومش عايزه يكسب أي بطولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نجلاء العسيلي: العلاقات المصرية الإماراتية صمام نموذج ناجح للشراكة الاستراتيجية

نجلاء العسيلي
نجلاء العسيلي
حسن رضوان
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم الأمن القومي العربي، وتجسد نموذجًا متكاملًا للشراكة الاستراتيجية القائمة على وحدة الرؤية وتطابق المواقف تجاه القضايا الإقليمية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع جهود التنمية في المنطقة.

تطور مستمر يعكس عمق الروابط التاريخية 

وقالت العسيلي، في بيان  لها اليوم، إن ما تشهده العلاقات بين القاهرة وأبوظبي من تطور مستمر يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين، وحرص القيادة السياسية في الدولتين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة ويخدم تطلعات الشعبين.

وأضافت أن الشراكة المصرية الإماراتية أصبحت نموذجًا عربيًا يحتذى به في التكامل السياسي والاقتصادي والتنموي، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر والمشروعات المشتركة يؤكدان الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، ويدعمان جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز بيئة الاستثمار.

 مواقف متوازنة تدعم الحلول السياسية

وأوضحت عضو مجلس النواب أن التنسيق السياسي بين مصر والإمارات يلعب دورًا محوريًا في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، من خلال تبني مواقف متوازنة تدعم الحلول السياسية، وتحافظ على وحدة الدول الوطنية، وترفض التدخلات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

 دعم السلام العادل والشامل

وأكدت أن البلدين يتبنيان رؤية مشتركة تقوم على دعم السلام العادل والشامل، وترسيخ قيم الحوار والتعاون، باعتبارهما السبيل الأمثل لتسوية النزاعات، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحافظ على مقدرات الشعوب العربية.

 مواجهة التحديات المشتركة

وأشادت النائبة نجلاء العسيلي بحرص القيادة السياسية في مصر والإمارات على استمرار التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية والدولية، وهو ما يعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة، ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وأشادت باللقاء الأخوي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن الزيارة تعكس خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وتجسد نموذجًا متقدمًا للشراكة العربية القائمة على الثقة المتبادلة، ووحدة المصير، وتطابق الرؤى تجاه قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي.


وأضاف أن العلاقات المصرية الإماراتية ستظل نموذجًا رائدًا في التعاون العربي، وقوة دافعة لتحقيق التنمية والاستقرار، بما يعزز مكانة البلدين على المستويين الإقليمي والدولي، ويخدم مصالح الأمة العربية في ظل التحديات الراهنة.

نجلاء العسيلي العلاقات المصرية العلاقات المصرية الإماراتية أمان للأمن العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

حالة الطقس

استعدوا لحرارة قياسية.. موجة "الصهد الرطب" تضرب البلاد في هذا الموعد

الزمالك

إعلامي: الزمالك يفاوض 3 مدربين أجانب ويترقب رفع إيقاف القيد

الاهلي

الغندور: لا أزمة في تعديل اللوائح لمشاركة الأهلي.. والنادي الكبير يستحق التواجد

الذهب

سعر جرام الذهب اليوم الأحد 12 يوليو .. هل سينخفض مجددا؟

ترشيحاتنا

محمود صابر

سيارة مكشوفة.. استقبال أسطوري لـ محمود صابر في كفر الشيخ بعد العودة من المونديال.. صور

مرموش

صراع إنجليزي على عمر مرموش.. مانشستر سيتي يطلب 60 مليون إسترليني

بيلينجهام

5 أرقام مميزة.. بيلينجهام يكرر إنجاز بيليه

بالصور

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد