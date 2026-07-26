في ذكرى تأميم قناة السويس.. 70 عامًا على القرار الذي غيّر تاريخ مصر ورسخ سيادتها

تحل اليوم الذكرى الـ70 لتأميم قناة السويس، أحد أهم القرارات في التاريخ المصري الحديث، والذي مثّل نقطة تحول فارقة في مسيرة الاستقلال الوطني والسيادة الاقتصادية. فعلى مدار سبعة عقود، ظلت القناة رمزًا للإرادة المصرية، ومحورًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية، فيما تواصل الدولة تطويرها وتعزيز مكانتها باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

تأميم قناة السويس.. قرار صنع التاريخ

أكد مقدمو برنامج "صباح الخير يا مصر" أن قرار تأميم قناة السويس لم يكن مجرد خطوة سياسية، بل إعلانًا واضحًا بأن مصر صاحبة قرارها ومواردها، مشيرين إلى أن هذه الذكرى تجسد معاني الإرادة الوطنية والثقة في قدرة الدولة على حماية مقدراتها.

قناة السويس.. شريان اقتصادي واستراتيجي

وأوضح البرنامج أن قناة السويس ليست مجرد ممر ملاحي، بل تمثل شريانًا اقتصاديًا واستراتيجيًا يربط الشرق بالغرب، وتعد أحد أهم عناصر القوة المصرية، بما توفره من دور محوري في حركة التجارة العالمية ودعم الاقتصاد الوطني.

التطوير المستمر يحافظ على المكانة العالمية

وأشار مقدمو البرنامج إلى أن الحفاظ على مكانة القناة تطلب مواصلة عمليات التطوير والتوسعة، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية وحركة الملاحة الدولية، مؤكدين أن الإدارة الناجحة والاستثمار المستمر كانا سببًا رئيسيًا في استمرار القناة كخيار أول لخطوط الملاحة العالمية.

من ممر ملاحي إلى مركز للتنمية والاستثمار

ولفت البرنامج إلى أن منطقة قناة السويس أصبحت اليوم نموذجًا متكاملًا للتنمية، بعدما توسعت لتشمل مناطق صناعية وخدمات لوجستية ومشروعات استثمارية توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد المصري، بما يعكس رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي.