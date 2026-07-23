خبير: معركة النفوذ في شرق أفريقيا تهدد الأمن المائي والملاحة بقناة السويس

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن التحركات المصرية في شرق أفريقيا تنطلق من اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي، موضحًا أن هذه المنطقة تمثل نقطة ارتكاز رئيسية في الملفات المرتبطة بمياه النيل وأمن البحر الأحمر واستقرار الملاحة في قناة السويس.

المصالح المشتركة ودعم الاستقرار

وأوضح عاشور خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، أن القاهرة تنظر إلى دول شرق أفريقيا باعتبارها شريكًا استراتيجيًا، وتسعى إلى تعزيز التعاون معها بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن أهمية المنطقة لا ترتبط فقط بدول حوض النيل، وإنما تمتد إلى القرن الأفريقي ومضيق باب المندب، اللذين يمثلان شريانًا حيويًا لحركة التجارة العالمية، كما أن أي تطورات تشهدهما تنعكس بصورة مباشرة على أمن البحر الأحمر وحركة السفن بقناة السويس، وبالتالي على الاقتصاد المصري.

تعقيد القضايا الإقليمية

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن شرق أفريقيا أصبحت ساحة مفتوحة للتنافس بين قوى إقليمية ودولية تسعى إلى توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي، وهو ما يزيد من تعقيد عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها أزمة سد النهضة، التي تظل أحد أبرز ملفات الأمن القومي المصري.