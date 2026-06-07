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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد نفق ديروط ويوجه بخطة متكاملة لتطويره ورفع كفاءته

محافظ أسيوط يتفقد نفق ديروط ويوجه بخطة متكاملة لتطويره ورفع كفاءته وفق المعايير الفنية والهندسية المعتمدة
محافظ أسيوط يتفقد نفق ديروط ويوجه بخطة متكاملة لتطويره ورفع كفاءته وفق المعايير الفنية والهندسية المعتمدة
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، نفق ديروط الذي يربط بين شرق وغرب المدينة أسفل مزلقان السكة الحديد عند كوبري القرشية، لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع والوقوف على الأعمال الجاري تنفيذها، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية بين جانبي المدينة.

رافقه خلال الجولة سوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة ديروط، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل ونواب رئيس المركز.

ووجه محافظ أسيوط بتنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة النفق، وفق المواصفات القياسية الهندسية، إلى جانب تجديد الحوائط وتحسين الحالة العامة للنفق، وتنفيذ أعمال تطوير شاملة تستهدف تحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

وتزامنًا مع ذلك، تواصل هيئة السكة الحديد تنفيذ أعمال غلق عيون القناطر غير المستخدمة بصب كتل خرسانية، تنفيذًا لتعليمات وزارة النقل، وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى تأمين خطوط السكك الحديدية والحفاظ على سلامة المواطنين، موجهًا بتنفيذ حل بسيط مؤقت للاجزاء التالفة من الاسفلت بالنفق لعبور السيارات والمواطنين بسلاسة لحين تنفيذ التطوير الشامل.

واستمع المحافظ، خلال الجولة، إلى عرض من رئيس مركز ومدينة ديروط بشأن الأعمال التي شهدها النفق خلال الفترة الماضية، حيث تمت الإشارة إلى خفض منسوب أرضية النفق بنحو 50 سنتيمترًا لإتاحة مرور سيارات الإسعاف والمركبات ذات الارتفاعات الكبيرة، الأمر الذي أدى إلى زيادة عمق النفق وتأثر الطبقات الأسفلتية بوصول المياه الجوفية الناتجة عن ترعة الإبراهيمية، ما تسبب في تلف أجزاء من الأسفلت.

كما استمع إلى شرح من مدير مديرية الطرق والنقل بشأن الطبقة الأسفلتية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي جاءت كطبقة نظافة أسفلتية مؤقتة نفذتها وحدة مشروع الرصف بالمحافظة في إطار المشاركة المجتمعية، ودون تحميل الموازنة العامة أية أعباء مالية، وذلك لحين تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة للنفق وفقًا للأسس الفنية والهندسية المعتمدة.

وخلال الجولة شدد محافظ أسيوط على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة أولًا بأول، وتسيير دوريات نظافة صباحية ومسائية للحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، إلى جانب تكثيف حملات رفع الإشغالات بمحيط النفق ومنع أي تعديات قد تعوق حركة المرور أو تؤثر على سلامة المواطنين.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لاستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة نفق ديروط، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية بين شرق وغرب المدينة، في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بالمرافق الحيوية بمختلف المراكز والأحياء.

أسيوط محافظ أسيوط نفق ديروط مزلقان السكة الحديد الحركة المرورية مركز ومدينة ديروط

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