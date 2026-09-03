الزمالك يخوض تدريبه اليوم استعدادا لمواجهة بطل جيبوتي بدوري أبطال أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته الأخيرة اليوم لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي، في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تدريبات الزمالك

وأشاد المدير الفني بالفوز الذي حققه الفريق على منتخب السويس بتروجت في المباراة السابقة في مسابقة الدوري، وطالب اللاعبين بغلق ملف مباريات الدوري مؤقتًا، والتركيز على دوري أبطال أفريقيا من أجل تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية للفريق في المسابقة.

و تحدث معتمد جمال مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في المران، ومنح المدير الفني تعليمات خاصة للاعبين، تتعلق بأدوار كل لاعب منهم في الملعب.