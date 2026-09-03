قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسبانيا تستدعي السفير المغربي لديها بسبب «سبتة» و«مليلية»
وصية مؤثرة من شهيد فلسطيني.. عمر النعسان طلب أن يُلف جثمانه بعلمي مصر وفلسطين
في واقعة غير مسبوقة.. محكمة حوثية تحاكم مواطنين بسبب رصف طريق
انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية
6 غيابات في الزمالك أمام بطل جيبوتي بموقعة دوري أبطال أفريقيا
أسعار الدواجن تقفز 7 جنيهات.. ماذا يحدث في الأسواق؟
أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد
مصر تكسر رقمها التاريخي في المتوسط.. وتقفز بين الخمسة العظماء في تارانتو
أنقذا حياته وحافظا على أمواله.. مسعفان يعيدان 200 ألف جنيه لمصاب في حادث
السكة الحديد : تعديلات مؤقتة على قطار 943 القاهرة - مطروح
سؤال برلماني لمواجهة صدمة «البرنامج العلاجي» وقرارات رسوب التلاميذ خلال 48 ساعة
بتمنى من ربنا الشفاء.. راندا البحيري تثير قلق جمهورها بصورة من المستشفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يمكن للمالك طرد المستأجر أو قطع المرافق بسبب زيادة الـ15%؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

مع بدء تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، تزايدت تساؤلات المستأجرين حول موقفهم القانوني حال عدم سداد الزيادة، وما إذا كان للمالك الحق في طرد المستأجر أو قطع المرافق عنه بشكل مباشر.

الزيادة الجديدة لا تعني الإخلاء الفوري

أكد المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن عدم سداد الزيادة السنوية المقررة بموجب قانون الإيجار القديم لا يمنح المالك الحق في طرد المستأجر بصورة فورية.

الإيجار القديم

وأوضح خلال مداخلته على قناة صدى البلد أن القانون رقم 164 لسنة 2025 لم ينص على أن مجرد الامتناع عن سداد الزيادة يؤدي تلقائيًا إلى الإخلاء، وإنما يتعين على المالك اتباع الإجراءات القانونية المقررة للمطالبة بالقيمة الإيجارية المستحقة.

إنذار رسمي قبل اتخاذ الإجراءات القانونية

وأشار إلى أن من بين الإجراءات التي يمكن للمالك اتخاذها توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى المستأجر، يطالبه فيه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة بعد احتساب الزيادة المقررة.

وشدد على أن وجود خلاف بشأن قيمة الزيادة لا يعني سقوط التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية، إذ يمكنه الاعتراض على احتسابها بالطرق القانونية.

زيادة الإيجار القديم 15% اعتبارا من سبتمبر 2026

حالتان للإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية

وأوضح المستشار علاء مصطفى أن القانون حدد حالات للإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر، إلى جانب امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار عقارًا آخر مناسبًا وفقًا للضوابط والحالة التي حددها القانون.

هل يستطيع المستأجر الاعتراض على الزيادة؟

وأكد أن للمستأجر الحق في الاعتراض إذا رأى أن الزيادة أو القيمة الإيجارية المحتسبة غير صحيحة، ويمكنه اللجوء إلى القضاء والاستعانة بخبير لتحديد القيمة المستحقة.

الإيجار القديم

وفي المقابل، شدد على أن الاعتراض على قيمة الإيجار لا يعني أحقية المستأجر في الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في حال وجود نزاع بين الطرفين.

هل يحق للمالك قطع المرافق؟

وبشأن قطع المرافق عن الوحدة بسبب عدم سداد الزيادة، فإن الخلاف على القيمة الإيجارية لا يمنح المالك، بحسب ما أوضحه المحامي، حق اتخاذ إجراءات فردية خارج الإطار القانوني، وإنما يجب اللجوء إلى الوسائل والإجراءات التي يحددها القانون لحسم النزاع.

الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم وصل عيار 21؟

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيارة

أحدهم توفى.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة مطاردة سيارة لأخرى بالقليوبية

الاهلي

اتفاق مع عموتة.. أمير هشام يكشف سر استبعاد إمام عاشور أمام سموحة

ترشيحاتنا

الأسهم الآسيوية ترتفع مع تراجع عوائد السندات واستقرار أسعار النفط

الأسهم الآسيوية ترتفع مع تراجع عوائد السندات واستقرار أسعار النفط

اليوان الصيني يرتفع إلى أعلى مستوى في 3 سنوات ونصف مقابل الدولار

اليوان الصيني يرتفع إلى أعلى مستوى في 3 سنوات ونصف مقابل الدولار

أسعار النفط تتراجع مع ترقب المستثمرين تداعيات تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران

أسعار النفط تتراجع مع ترقب المستثمرين تداعيات تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران

بالصور

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي

بـ19 مليون جنيه.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة فى عيد ميلادها

بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها
بوسي تخطف الانظار بإطلالتها فى عيد ميلادها

فيديو

صورة أرشيفية

رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد