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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلمي طولان: أزمة سيف جعفر اقتربت من النهاية.. والزمالك يواصل المعجزة

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أكد حلمي طولان، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن أزمة سيف فاروق جعفر مع القلعة البيضاء اقتربت من نهايتها، مشيرًا إلى أن اللاعب سيعود للمشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.

الزمالك

وقال حلمي طولان، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: «قصة سيف جعفر منتهية، وهيرجع يتمرن في الزمالك قريب، ومعتمد جمال ده ابني».

وتطرق طولان إلى موقف محمد صلاح، نجم منتخب مصر، من تجربته الحالية مع طرابزون التركي، مؤكدًا أنه كان يفضل انتقال اللاعب إلى نادٍ آخر يساعده على إظهار قدراته الفنية بالشكل الأمثل.

وقال: «كنت أفضل انضمام محمد صلاح لنادي آخر غير طرابزون، علشان يساعده في إظهار قدراته».

وأضاف: «محمد صلاح مع تقدم السن كان لازم يروح نادي يضم أكثر من لاعب مميز لاستكمال مسيرته الناجحة».

وعن الزمالك، أوضح حلمي طولان أن الفريق تأخر بشكل كبير في بداية فترة الإعداد، وهو ما انعكس بالسلب على جاهزية اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، مشيرًا إلى أنه كان مستعجبًا من تأخر انطلاق فترة الإعداد رغم امتلاك النادي إدارة وإدارة لكرة القدم.

وقال طولان: «الزمالك تأخر كثيرًا في بداية فترة الإعداد، وأنا كنت مستعجب إن الزمالك يمتلك إدارة وإدارة كرة إنه يتأخر في الإعداد، ومفيش شك إن ده بيأثر بالسلب على الجاهزية الفنية والبدنية، وده بيأثر على المستوى الفني».

وتابع: «آه الزمالك بيكسب وحقق 7 نقاط، ولكن الأداء غير مرضٍ تمامًا، وده مش بسبب معتمد، ده بسبب تأخير الإعداد».

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن الفريق يعاني أيضًا من غياب عدد من العناصر المهمة، خاصة بعد رحيل حسام عبدالمجيد وعدم عودة خوان بيزيرا، إلى جانب أزمة إيقاف القيد التي تمثل عائقًا أمام تدعيم صفوف الفريق.

وأضاف: «كمان فيه لاعيبة مش متواجدة بعد رحيل حسام عبدالمجيد وعدم عودة خوان بيزيرا، علاوة على أزمة إيقاف القيد».

واختتم حلمي طولان تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يمر بظروف صعبة خلال الفترة الحالية، لكنه رغم كل هذه الأزمات يواصل تحقيق النتائج الإيجابية، معتبرًا أن الفريق يكرر ما وصفه بـ«المعجزة» التي حققها في الموسم الماضي.

وقال: «الزمالك بيمر بظروف صعبة، وعلى الرغم من كده بيكمل المعجزة بتاعة السنة اللي فاتت، وبيكسب وبينتصر».

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