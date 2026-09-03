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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

يستعد فريق بيراميدز لخوض أول مبارياته في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة نادي جورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي الأحد المقبل

ويواجه بيراميدز نظيره  جورماهيا يوم الأحد المقبل 6 سبتمبر في تمام الساعة الثالثة عصرا على استاد نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي بدور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت.

بينما تقام مباراة الإياب مساء الأحد 13 سبتمبر   في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة بيراميدز وجورماهيا الكيني، الفائز من مريخ بانتيو من جنوب السودان وهيجان الصومالي

بيراميدز جورماهيا دوري ابطال افريقيا

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