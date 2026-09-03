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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح معرض أهلا بالمدارس

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

افتتح اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم، معرض «أهلًا مدارس» ضمن فعاليات مبادرة «كلنا عندك»، والمقام أمام مسجد العباسي بحي غرب شبين الكوم، لتوفير السلع الغذائية والمنتجات، إلى جانب المستلزمات والأدوات الدراسية، بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية، ومباحث التموين.

جاء ذلك بحضور المحاسب أسامة عز الدين، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والعقيد أحمد أبو السعود، رئيس مباحث تموين المنوفية، ومحمد عبد الحفيظ، وكيل الغرفة التجارية، وسيد شعبان، رئيس حي غرب شبين الكوم.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ المنوفية أجنحة المعرض وأماكن عرض المنتجات، واطلع على السلع والمستلزمات التي يقدمها العارضون، والتي تتضمن تشكيلة متنوعة من الأدوات والمستلزمات المدرسية، إلى جانب السلع الغذائية، بأسعار مخفضة.

كما أجرى المحافظ حوارات مع عدد من العارضين للتعرف على جودة المنتجات ومدى توافرها، واطمأن على مستوى الأسعار ومدى توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، موجهًا بزيادة المعروض من المستلزمات والمنتجات، وتوفيرها بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار المتابعة الدقيقة للأسعار ومقارنتها بمثيلاتها في الأسواق، لضمان تقديم السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ومنع أي ممارسات تؤدي إلى المغالاة في الأسعار.

وخلال جولته بالمعرض، قام المحافظ بتوزيع شنط مواد غذائية بالمجان على عدد من الأسر الأولى بالرعاية، دعمًا لهم وتخفيفًا للأعباء المعيشية عن كاهلهم.

وأكد اللواء عمرو الغريب أن إقامة معارض «أهلًا مدارس» تمثل شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية، تستهدف في المقام الأول خدمة المواطن وتوفير احتياجاته بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكنة لتخفيف الأعباء عن الأسر، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح محافظ المنوفية أن المعرض يوفر احتياجات الطلاب والأسر من الأدوات والمستلزمات المدرسية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الدراسة وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

وأشار إلى حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ بمختلف المدن والقرى، لإتاحة السلع الغذائية والمنتجات للمواطنين بصورة مباشرة، وضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية افتتاح معرض أهلا بالمدارس

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