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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 في السعودية

سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 الجديدة
سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة هيونداي عن طرازها هيونداي أيونيك 3 موديل 2027، وتنتمي أيونيك لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، نيسان ليف .

سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 الجديدة 

وتأتى سيارة أيونيك الـ SUV المدمج بتصميم عصري مستوحى من طراز هيونداي فيلوستر الشهير، ليقدم معادلة استثنائية تجمع بين التكلفة المنخفضة والتقنيات العملية التي تلبي احتياجات التنقل اليومي.

سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 الجديدة 

محرك هيونداي أيونيك 3 موديل 2027

سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 الجديدة 

تحصل سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 علي قوتها من بطارية سعة 42.2 كيلووات/ساعة، وبها قوة 147 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة .

مواصفات هيونداي أيونيك 3 موديل 2027

سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 الجديدة 

زودت سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشات لمس مقاس 12.9 بوصة، وبها شاشة مقاس 14.6 بوصة تعمل بنظام التشغيل Pleos Connect (Android Automotive OS)، وتم عودة الأزرار الفيزيائية للتحكم بالوظائف الأساسية مثل المناخ، وبها مساحة تخزين خلفية تبلغ 441 لتر تتضمن صندوق التخزين الذكي Megabox، وبها مقاعد استرخاء مدفأة ومهواة، وفتحة سقف بانوراما، ونظام صوتي فاخر من Bose.

سعر هيونداي أيونيك 3 موديل 2027

سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 131 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 165 ألف ريال سعودي .

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