حمزة عبد الكريم يقترب من كتابة التاريخ مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا

يستعد حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة الشاب، لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما بات مرشحًا لتسجيل ظهوره الأول مع الفريق الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا، خلال مواجهة فينورد الهولندي.

ويلتقي برشلونة مع فينورد، مساء الأربعاء، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن مواجهة فينورد قد تحمل طابعًا خاصًا لحمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عامًا، الذي لم يسبق له المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن حمزة عبد الكريم وزميله بريان فاريناس هما اللاعبان المتاحان حاليًا في قائمة برشلونة، اللذان لم يسبق لهما خوض أي مباراة في المسابقة القارية، وبالتالي سيحصلان على شارة خاصة حال مشاركتهما أمام فينورد.

وتحمل الشارة عبارة «الظهور الأول»، في إطار مبادرة جديدة لتكريم اللاعبين الذين يخوضون مباراتهم الأولى في دوري أبطال أوروبا، على أن يتم وضعها على قميص اللاعب بجوار شعار البطولة.

وحسب «موندو ديبورتيفو»، فإن الشارة ستكون متاحة للاعب الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة سواء بدأ المباراة أساسيًا أو دخل بديلًا، ما يعني أن حمزة عبد الكريم سيحصل عليها حال منحه المدرب هانز فليك فرصة المشاركة أمام فينورد.

كان حمزة عبد الكريم قد كتب اسمه في تاريخ برشلونة خلال الأيام الماضية، بعدما أصبح أول لاعب مصري يشارك مع الفريق الأول للنادي الكتالوني في مباراة رسمية، عندما دخل بديلًا أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني.

ويأمل المهاجم المصري في مواصلة خطواته مع الفريق الأول لبرشلونة، بعدما لفت الأنظار خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، قبل أن يحصل على فرصة المشاركة الرسمية، ثم يتم إدراجه ضمن قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وفي حال مشاركته أمام فينورد، ستكون مواجهة الأربعاء محطة جديدة ومهمة في مسيرة حمزة عبد الكريم مع برشلونة، بعدما انتقل سريعًا من صفوف فريق الشباب إلى حسابات الفريق الأول والمشاركة في أكبر البطولات الأوروبية.