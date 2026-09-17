مصطفى بكري: مصر لن نسمح بتحول البحر الأحمر إلى ساحة تهدد الملاحة والأمن القومي



أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر لا تريد حربا جديدة بالمنطقة، مشيرا إلى أن القاهرة لن تسمح بتحول البحر الأحمر إلى ساحة مفتوحة تهدد حركة الملاحة أو تمس الأمن القومي المصري.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحفاظ على أمن البحر الأحمر واستقرار الملاحة يمثل أولوية، في ظل الأهمية الاستراتيجية للمنطقة وارتباطها المباشر بحركة التجارة العالمية وقناة السويس، مؤكدًا ضرورة تجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد والعمل على حماية الممرات البحرية من أي تهديدات.

أمن الملاحة في البحر الأحمر

وتابع قناة السويس تمثل شريانًا أساسيًا للاقتصاد المصري، إلى جانب دورها المحوري في حركة التجارة العالمية، لافتًا إلى أن أمن الملاحة في البحر الأحمر يرتبط بصورة مباشرة بأمن واستقرار قناة السويس.