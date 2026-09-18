من نيوزيلندا إلى الأرجنتين.. 35 مباراة تختصر حكاية حسام حسن مع منتخب مصر

كتب حسام حسن فصلًا جديدًا في مسيرته مع منتخب مصر، بعدما امتدت تجربته على مقعد القيادة الفنية للفراعنة عبر 35 مباراة، شهدت محطات مختلفة بين الانتصارات والتعادلات والهزائم، قبل أن تصل إلى واحدة من أبرز لحظاتها بظهور المنتخب في كأس العالم 2026.



مشوار حسام حسن مع منتخب مصر

وخلال هذه المباريات، حقق منتخب مصر تحت قيادة العميد 19 انتصارًا، بينما تعادل في 11 مواجهة وتلقى 5 هزائم، في مسيرة تنوعت بين اللقاءات الرسمية والودية، وصولًا إلى المشاركة في الحدث العالمي.

وبدأت حكاية حسام حسن مع المنتخب بانتصار على نيوزيلندا بهدف دون رد، في أول اختبار له مع الفراعنة، لتتواصل بعدها رحلة الفريق وسط منافسات التصفيات والاستحقاقات المختلفة.

وجاءت محطة كأس العالم 2026 لتمنح تجربة العميد طابعًا استثنائيًا، بعدما حقق المنتخب المصري أول انتصار في تاريخه بالمونديال، إثر الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، قبل أن ينجح الفراعنة في تجاوز دور المجموعات والوصول إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركات مصر بالبطولة.

ولم تتوقف الأرقام اللافتة عند المونديال، إذ سجل منتخب مصر أكبر انتصاراته في عهد حسام حسن بنتيجة 4-0، بعدما تفوق على بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وكرر النتيجة ذاتها أمام السعودية في مباراة ودية.

أما آخر فصول التجربة، فجاء أمام الأرجنتين في دور الـ16 بكأس العالم، حيث انتهت المواجهة بفوز المنتخب الأرجنتيني 3-2، ليودع الفراعنة البطولة بعد مشوار شهد تسجيل إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وبين البداية أمام نيوزيلندا والنهاية أمام الأرجنتين، ترسم 35 مباراة ملامح تجربة حسام حسن مع منتخب مصر، في رحلة انتقلت بالفريق من مباريات التصفيات والاختبارات الودية إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.