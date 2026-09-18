ضربة البداية في تصفيات أمم أفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا

يبدأ منتخب مصر مرحلة جديدة في مشوار التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، عندما يلتقي أنجولا يوم 25 سبتمبر على استاد القاهرة، قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان في الجولة الثانية بعد 4 أيام، وسط استعدادات مكثفة تحت قيادة حسام حسن.

بداية قوية على استاد القاهرة

ويخوض الفراعنة المباراة الأولى أمام أنجولا في العاشرة مساء الجمعة 25 سبتمبر، بحثًا عن بداية قوية تمنح المنتخب دفعة مهمة قبل السفر إلى جوبا لمواجهة جنوب السودان يوم 29 سبتمبر في الثالثة عصرًا.

6 مباريات لحسم التأهل

ويمتد مشوار المنتخب في التصفيات عبر 6 مباريات، تبدأ بمواجهتي أنجولا وجنوب السودان، ثم مباراتي مالاوي في نوفمبر، قبل ختام التصفيات بمواجهتي جنوب السودان وأنجولا خلال مارس 2027.

وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027، بمشاركة 24 منتخبًا، بعد تصفيات تضم 48 منتخبًا موزعة على 12 مجموعة.