تغييرات جديدة في قيادات التعليم بالدقهلية

أجرى الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهليه عدة تغيرات لعدد من القيادات التعليمية حيث تولى

أحمد على هلال حامد - إدارة شرق المنصورة التعليمية..محمد ابراهيم محمد ابراهيم - مديرًا لإدارة غرب المنصورة التعليمية وعبدالقادر عسكر سالم - وكيلا لإدارة شرق المنصورة التعليمية.

وليلى معروف صالح ابراهيم - وكيلا لإدارة غرب المنصورة التعليمية.

كماتولت أمال السيد أحمد السيد - وكيلا لإدارة طلخا التعليمية.

ايهاب فتح الله محمد على - مديرًا لإدارة بلقاس التعليمية.

محمد لطفي قنديل - مديرًا لإدارة السنبلاوين التعليمية.

كذلك تولت صابرين المهدي عبدالمطلب أحمد - مديرًا لإدارة دكرنس التعليمية ومحمد عبدالله محمد شعبان - مديرًا لإدارة منية النصر التعليمية.

وتولى عبد الحميد محمود ابراهيم شعيب - مديرًا لإدارة أجـا التعليمية وسعاد محمد عبدالرازق ابو عيش - مديرًا لإدارة نبروه التعليمية.

كذلك محمد اسماعيل أحمد النجار - مديرًا لإدارة تمي الأمديد التعليمية وكمال ابراهيم عبدالقادر صالح - مديرًا لإدارة بني عبيد التعليمية.

محمد يحيي حامد حجاج - مديرًا لإدارة ميت سلسيل التعليمية.

محمد عبد المنعم عبدالعزيز - مديرًا لإدارة الجمالية التعليمية.

السيد محمد محمدين حسانين - مديرًا لإدارة المنزلة التعليمية.

محمود فوزي محمود الصغير - مديرًا لإدارة المطرية التعليمية.

محمد المهدي حافظ المهدي - وكيلا لإدارة بلقاس التعليمية.

وعين طارق أنور عبده محفوظ - وكيلا لإدارة دكرنس التعليمية. وعادل عبدالله أحمد محمد - وكيلا لإدارة السنبلاوين التعليمية.

أحمد ابراهيم ابراهيم على - وكيلا لإدارة شربين التعليمية.

ومحمد على على العشري - وكيلا لإدارة منية النصر التعليمية.

مصطفى عبدالحميد أحمد البليهي - وكيلا لإدارة أجـا التعليمية.

وابراهيم جمعه منصور حسن - وكيلا لإدارة نبروه التعليمية.

سمير محمود صديق الفداوي - وكيلا لإدارة تمي الأمديد التعليمية.

أنور حسانين محمد الحسانين - وكيلا لإدارة بني عبيد التعليمية.

ياسر شعبان محمد شعبان - وكيلا لإدارة ميت سلسيل التعليمية.

وعين وليد عبده عبده أحمد - وكيلا لإدارة الجمالية التعليمية.

عبده اسماعيل سالم خليل - وكيلا لإدارة المنزلة التعليمية.

أحمد الخضر أحمد طه - وكيلا لإدارة المطرية التعليمية.