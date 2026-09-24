تغييرات جديدة في قيادات التعليم بالدقهلية

أجرى الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهليه عدة تغيرات لعدد من القيادات التعليمية حيث تولى
أحمد على هلال حامد - إدارة شرق المنصورة التعليمية..محمد ابراهيم محمد ابراهيم - مديرًا لإدارة غرب المنصورة التعليمية وعبدالقادر عسكر سالم - وكيلا لإدارة شرق المنصورة التعليمية.
وليلى معروف صالح ابراهيم - وكيلا لإدارة غرب المنصورة التعليمية.
كماتولت أمال السيد أحمد السيد - وكيلا لإدارة طلخا التعليمية.
ايهاب فتح الله محمد على - مديرًا لإدارة بلقاس التعليمية.
محمد لطفي قنديل - مديرًا لإدارة السنبلاوين التعليمية.
كذلك تولت صابرين المهدي عبدالمطلب أحمد - مديرًا لإدارة دكرنس التعليمية ومحمد عبدالله محمد شعبان - مديرًا لإدارة منية النصر التعليمية.
وتولى عبد الحميد محمود ابراهيم شعيب - مديرًا لإدارة أجـا التعليمية وسعاد محمد عبدالرازق ابو عيش - مديرًا لإدارة نبروه التعليمية.
كذلك محمد اسماعيل أحمد النجار - مديرًا لإدارة تمي الأمديد التعليمية وكمال ابراهيم عبدالقادر صالح - مديرًا لإدارة بني عبيد التعليمية.
محمد يحيي حامد حجاج - مديرًا لإدارة ميت سلسيل التعليمية.
محمد عبد المنعم عبدالعزيز - مديرًا لإدارة الجمالية التعليمية.
السيد محمد محمدين حسانين - مديرًا لإدارة المنزلة التعليمية.
محمود فوزي محمود الصغير - مديرًا لإدارة المطرية التعليمية.
محمد المهدي حافظ المهدي - وكيلا لإدارة بلقاس التعليمية.
وعين طارق أنور عبده محفوظ - وكيلا لإدارة دكرنس التعليمية. وعادل عبدالله أحمد محمد - وكيلا لإدارة السنبلاوين التعليمية.
أحمد ابراهيم ابراهيم على - وكيلا لإدارة شربين التعليمية.
ومحمد على على العشري - وكيلا لإدارة منية النصر التعليمية.
مصطفى عبدالحميد أحمد البليهي - وكيلا لإدارة أجـا التعليمية.
وابراهيم جمعه منصور حسن - وكيلا لإدارة نبروه التعليمية.
سمير محمود صديق الفداوي - وكيلا لإدارة تمي الأمديد التعليمية.
أنور حسانين محمد الحسانين - وكيلا لإدارة بني عبيد التعليمية.
ياسر شعبان محمد شعبان - وكيلا لإدارة ميت سلسيل التعليمية.
وعين وليد عبده عبده أحمد - وكيلا لإدارة الجمالية التعليمية.
عبده اسماعيل سالم خليل - وكيلا لإدارة المنزلة التعليمية.
أحمد الخضر أحمد طه - وكيلا لإدارة المطرية التعليمية.