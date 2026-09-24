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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تغييرات جديدة في قيادات التعليم بالدقهلية

وكيل تعليم الدقهليه
وكيل تعليم الدقهليه
همت الحسينى

أجرى الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهليه عدة تغيرات لعدد من القيادات التعليمية حيث تولى 

أحمد على هلال حامد -  إدارة شرق المنصورة التعليمية..محمد ابراهيم محمد ابراهيم - مديرًا لإدارة غرب المنصورة التعليمية وعبدالقادر عسكر سالم - وكيلا لإدارة شرق المنصورة التعليمية.
 وليلى معروف صالح ابراهيم - وكيلا لإدارة غرب المنصورة التعليمية.

 كماتولت أمال السيد أحمد السيد - وكيلا لإدارة طلخا التعليمية.

ايهاب فتح الله محمد على - مديرًا لإدارة بلقاس التعليمية.
  محمد لطفي قنديل - مديرًا لإدارة السنبلاوين التعليمية.

 كذلك تولت صابرين المهدي عبدالمطلب أحمد - مديرًا لإدارة دكرنس التعليمية ومحمد عبدالله محمد شعبان - مديرًا لإدارة منية النصر التعليمية.

 وتولى عبد الحميد محمود ابراهيم شعيب - مديرًا لإدارة أجـا التعليمية وسعاد محمد عبدالرازق ابو عيش - مديرًا لإدارة نبروه التعليمية.
 كذلك محمد اسماعيل أحمد النجار - مديرًا لإدارة تمي الأمديد التعليمية وكمال ابراهيم عبدالقادر صالح - مديرًا لإدارة بني عبيد التعليمية.
محمد يحيي حامد حجاج - مديرًا لإدارة  ميت سلسيل التعليمية.
محمد عبد المنعم عبدالعزيز - مديرًا لإدارة  الجمالية التعليمية.

السيد محمد محمدين حسانين - مديرًا لإدارة  المنزلة التعليمية.
محمود فوزي محمود الصغير - مديرًا لإدارة  المطرية التعليمية.

محمد المهدي حافظ المهدي - وكيلا لإدارة بلقاس التعليمية.

 وعين  طارق أنور عبده محفوظ - وكيلا لإدارة دكرنس التعليمية. وعادل عبدالله أحمد محمد - وكيلا لإدارة السنبلاوين التعليمية.
أحمد ابراهيم ابراهيم على - وكيلا لإدارة شربين التعليمية.

ومحمد على على العشري - وكيلا لإدارة منية النصر التعليمية.
مصطفى عبدالحميد أحمد البليهي - وكيلا لإدارة أجـا التعليمية.

 وابراهيم جمعه منصور حسن - وكيلا لإدارة نبروه التعليمية.
سمير محمود صديق الفداوي - وكيلا لإدارة تمي الأمديد التعليمية.
أنور حسانين محمد الحسانين - وكيلا لإدارة بني عبيد التعليمية.
ياسر شعبان محمد شعبان - وكيلا لإدارة ميت سلسيل التعليمية.

 وعين وليد عبده عبده أحمد - وكيلا لإدارة الجمالية التعليمية.
عبده اسماعيل سالم خليل - وكيلا لإدارة المنزلة التعليمية.
أحمد الخضر أحمد طه - وكيلا لإدارة المطرية التعليمية.

الدقهليه تعليم وكيل قيادات

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