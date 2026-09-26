القبض على سائق ميكروباص صدم دراجة نارية بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر قائد دراجة نارية من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالسير برعونة والاصطدام به ووالدته وأحد الأطفال، حال سيرهم بأحد الشوارع بسوهاج.





بالفحص، أمكن تحديد الشاكى، وهو مالك مغسلة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 21 الجارى وحال قيادته دراجة نارية وبرفقته والدته ونجل خاله، اصطدم به من الخلف قائد سيارة ميكروباص، ما أدى لسقوطهم أرضاً بأحد الشوارع بدائرة القسم ولاذ بالفرار.

أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة، وهو سائق، لا يحمل رخصة قيادة، مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.









