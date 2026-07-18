كاف يحسم الجدل.. رفض مقترح زيادة منتخبات في أمم إفريقيا 2028

رفض المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مقترحًا يقضي بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2027، ليبقى النظام الحالي المعتمد بمشاركة 24 منتخبًا دون تغيير، بحسب ما أكدته مصادر داخل الاتحاد الإفريقي.

وبحسب المعلومات، ناقش أعضاء المكتب التنفيذي خلال اجتماعاتهم مقترحًا برفع عدد المنتخبات إلى 28 منتخبًا بداية من نسخة 2027، إلا أن المقترح لم يحظ بالموافقة، وتم رفضه بعد التصويت عليه.

وكان رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، قد طرح فكرة توسيع البطولة في وقت سابق، ضمن رؤية تهدف إلى تطوير مسابقات "كاف" وزيادة فرص مشاركة المنتخبات الإفريقية في البطولة القارية، إلا أن أعضاء المكتب التنفيذي رأوا أن النظام الحالي لا يزال الأنسب في المرحلة الحالية.

وأكدت مصادر داخل "كاف" أن رفض المقترح لا يعني إغلاق الملف بشكل نهائي، إذ لا تزال مناقشات تطوير نظام البطولة مستمرة ضمن خطة أشمل لتحديث مسابقات الاتحاد الإفريقي، مع الحفاظ على المستوى الفني وقوة المنافسة.

كما شددت إدارة الإعلام في "كاف" على أن أي تعديل مستقبلي سيخضع لدراسات ومشاورات موسعة قبل اتخاذ قرار رسمي.

ومن المقرر أن تُقام النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا في عام 2027 باستضافة مشتركة بين كينيا وأوغندا وتنزانيا، وستكون هذه أول نسخة من كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، تُنظمها ثلاثة بلدان، مما يمثل لحظة فارقة لكرة القدم في شرق إفريقيا وللقارة بأكملها.

وستُقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 19 يونيو 2027، فيما تُجرى المباراة النهائية يوم السبت 17 يوليو 2027.