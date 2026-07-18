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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ألمانيا في الصدارة.. تعرف على أكثر المنتخبات تتويجا ببرونزية المونديال

كأس العالم
كأس العالم
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي فرنسا وإنجلترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم 2026 حيث يسعى كل منتخب لإنهاء مشواره في البطولة بانتصار يمنحه الميدالية البرونزية بعد تبخر حلم المنافسة على اللقب.

مباراة تحمل قيمة تاريخية

ورغم أن لقب كأس العالم قد حسم بين طرفي النهائي فإن مواجهة المركز الثالث تظل واحدة من المباريات التي تحظى باهتمام كبير إذ تمنح الفائز فرصة الصعود إلى منصة التتويج وإنهاء البطولة بصورة إيجابية.

ويعود تقليد إقامة مباراة تحديد المركز الثالث إلى النسخة الثانية من كأس العالم عام 1934 واستمر في جميع النسخ اللاحقة، باستثناء مونديال 1950 الذي لم يشهد إقامة المباراة بسبب نظام البطولة آنذاك.

ألمانيا تتربع على عرش البرونزية

ويتصدر المنتخب الألماني، باحتساب إنجازات ألمانيا الغربية وألمانيا الموحدة، قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا بالميدالية البرونزية في تاريخ كأس العالم بعدما حصدها أربع مرات.

ويأتي خلفه كل من فرنسا والبرازيل وبولندا وكرواتيا، بعدما نجح كل منتخب في الفوز بالمركز الثالث مرتين، بينما حققت منتخبات النمسا وتشيلي والبرتغال وإيطاليا والسويد وتركيا وهولندا وبلجيكا الميدالية البرونزية مرة واحدة لكل منها.

فرنسا تطارد إنجازا جديدا

يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بطموح تعزيز سجله التاريخي بإحراز الميدالية البرونزية الثالثة بعدما سبق له إنهاء البطولة في المركز الثالث خلال نسختي 1958 و1986.

ويأمل "الديوك" في استثمار خبراتهم الكبيرة على الساحة العالمية للعودة إلى باريس بميدالية جديدة، تعوض جماهيرهم عن خسارة فرصة التأهل إلى المباراة النهائية.

إنجلترا تبحث عن أول برونزية

على الجانب الآخر، يخوض منتخب إنجلترا المباراة بطموح كتابة صفحة جديدة في تاريخه إذ لم يسبق له الفوز بالمركز الثالث في كأس العالم.

وسبق لمنتخب "الأسود الثلاثة" خوض مباراتي تحديد المركز الثالث في نسختي 1990 و2018 لكنه خسرهما، ليظل يبحث عن أول ميدالية برونزية في تاريخه.

مواجهة بطموحات متباينة

وتحمل المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين إذ يسعى المنتخب الفرنسي إلى إضافة إنجاز جديد إلى سجله الحافل بينما يطمح المنتخب الإنجليزي إلى كسر عقدة المركز الثالث وتحقيق أول ميدالية برونزية في تاريخ مشاركاته بالمونديال ليختتم مشواره في نسخة 2026 بصورة إيجابية.

سجل الفائزين بالمركز الثالث في كأس العالم

ألمانيا: 4 مرات (1934، 1970، 2006، 2010).

البرازيل: مرتان (1938، 1978).

فرنسا: مرتان (1958، 1986).

بولندا: مرتان (1974، 1982).

كرواتيا: مرتان (1998، 2022).

النمسا: مرة واحدة (1954).

تشيلي: مرة واحدة (1962).

البرتغال: مرة واحدة (1966).

إيطاليا: مرة واحدة (1990).

السويد: مرة واحدة (1994).

تركيا: مرة واحدة (2002).

هولندا: مرة واحدة (2014).

بلجيكا: مرة واحدة (2018).

منتخبي فرنسا وإنجلترا كأس العالم 2026 المنتخب الإنجليزي إنجلترا فرنسا

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