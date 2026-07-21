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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مختار غباشي: اتصالات مرتقبة بين واشنطن وطهران لحسم البنود محل الصراع

إيران
إيران
عادل نصار

قال الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات، إن هناك جهود تبذلها الأطراف الوسيطة، وعلى رأسها الطرف الباكستاني بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مردفا: "شاهدنا زيارة لوزير الداخلية الإيراني إلى باكستان واستقباله هناك، وأتصور أن هذه الزيارة حملت في طياتها ربما ردودًا إيرانية على ما طرحته باكستان بشأن هدنة، ولو كانت مؤقتة".

أضاف خلال لقاء في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية فيروز مكي، أن باكستان تتحدث عن هدنة مدتها 10 أيام تُجرى خلالها مفاوضات أو عملية قياس رأي بين الولايات المتحدة الأمريكية والطرف الإيراني، تمهيدًا لعودة المفاوضات.

وتابع: "السؤال الذي يطرح نفسه: على أي أساس ستعود هذه المفاوضات؟ هل ستعود بناءً على ما تم الاتفاق عليه سابقًا، والذي ترى إيران أن الولايات المتحدة أخلّت به؟ أم ستكون هناك تعديلات على بعض البنود الخاصة باتفاق الأربعة عشر بندًا؟".

ولفت إلى أن البند الخامس الذي يمثل نقطة جدل كبيرة بين إيران والولايات المتحدة، فيما يتعلق بتفسيره وآليات المرور داخل مضيق هرمز، هل ينص هذا البند على ضرورة وجود تنسيق مع الجانب الإيراني بشأن آليات المرور داخل المضيق؟ أم أن الولايات المتحدة تريد تحرير هذا البند، بحيث يكون المجال مفتوحًا دون إرادة إيرانية في تحديد من يمر أو لا يمر داخل هذا المضيق؟، موضحا أن هذا البند يمثل نقطة خلاف كبيرة بين الجانبين.

وأشار إلى بند صرف التعويضات، أو الأرصدة المجمدة إن صح التعبير، ما موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه هذا الأمر؟ وهل ستفرج بسهولة عن نصف الأرصدة المجمدة، والتي حددها الجانب الإيراني بنحو 12 مليار دولار؟ أم أن هناك نقاشًا آخر مرتبطًا بهذا الملف؟

إيران طهران أمريكا

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