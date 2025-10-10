عقب سيجارة وراء حريق شونة بصل بمدينة قها

كشفت المعاينة الأولية لنشوب حريق شب فى شونة بصل بمدينة قها بمحافظة القليوبية ، عن أن عقب سيجارة مشتعل كان وراء اندلاع النيران داخل الشونة، ما أسفر عن احتراق جزء منها دون وقوع أي خسائر بشرية.



وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق داخل شونة بصل تقع بالقرب من طريق بنها الحر على مساحة نحو 3 قراريط.



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، حيث نجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل قبل امتداده لباقي أجزاء الشونة أو المناطق المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق في الواقعة.