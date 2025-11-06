أنت معرض للجلطات والأزمات القلبية في الحالة دي.. اعرف السبب

شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعًا واضحًا في معدلات الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية بين المواطنين، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة الصحية الخطيرة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع المقلق يعود إلى ارتفاع ضغط الدم، الذي وصفه بـ “القاتل الصامت”.

ارتفاع الضغط.. المرض الذي لا يُعلن عن نفسه

وخلال حديثه في برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أشار الدكتور إلى أن ارتفاع ضغط الدم يُعد من أكثر الأمراض التي قد تمرّ دون أعراض واضحة، ما يجعله خطرًا حقيقيًا يهدد حياة الإنسان دون سابق إنذار.

وأوضح أن العديد من الحالات تكتشف إصابتها بارتفاع ضغط الدم فقط بعد حدوث جلطة في القلب أو الدماغ، وهو ما يبرز مدى خطورة إهمال متابعة هذا المؤشر الحيوي المهم.

الصداع ليس دليلًا دائمًا على ارتفاع الضغط

وفيما يتعلق بالمعتقدات الشائعة حول ارتفاع الضغط، أكد الدكتور جمال شعبان أن الصداع ليس عرضًا مؤكدًا على ارتفاع ضغط الدم، كما يظن الكثيرون، موضحًا أن الصداع في بعض الحالات قد يكون نتيجة لانخفاض الضغط وليس ارتفاعه.

ودعا إلى عدم الاعتماد على الأعراض فقط في تشخيص ضغط الدم، بل ضرورة قياسه بشكل دوري للتأكد من مستوياته الحقيقية.

أهمية الفحوصات الدورية للحفاظ على صحة القلب

ونصح الدكتور جمال شعبان جميع المواطنين بضرورة إجراء تحاليل طبية وفحوصات شاملة بشكل منتظم، للتعرف على أي مؤشرات أو مشكلات صحية في بدايتها قبل أن تتطور إلى أمراض مزمنة أو مضاعفات خطيرة.

كما شدد على أهمية اقتناء جهاز لقياس ضغط الدم في كل منزل، ومتابعة القياسات بانتظام، خاصة لمن تجاوزوا سن الأربعين أو لديهم تاريخ عائلي للإصابة بارتفاع الضغط أو أمراض القلب.

رسالة توعية من خبير القلب

واختتم الدكتور جمال شعبان حديثه برسالة توعوية قائلاً:“الوقاية خير من العلاج، ومتابعة ضغط الدم بانتظام قد تنقذ حياتك من جلطة مفاجئة أو أزمة قلبية قاتلة.”

وأشار إلى أن الوعي الصحي والاهتمام بالفحوصات الدورية هما خط الدفاع الأول ضد أمراض القلب والأوعية الدموية، داعيًا الجميع إلى جعل الصحة أولوية قصوى في حياتهم اليومية.