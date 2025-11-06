قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حادث اشتعال سيارة بمحور المشير أبو ذكرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أنت معرض للجلطات والأزمات القلبية في الحالة دي.. اعرف السبب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعًا واضحًا في معدلات الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية بين المواطنين، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة الصحية الخطيرة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع المقلق يعود إلى ارتفاع ضغط الدم، الذي وصفه بـ “القاتل الصامت”.

ارتفاع الضغط.. المرض الذي لا يُعلن عن نفسه

وخلال حديثه في برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أشار الدكتور إلى أن ارتفاع ضغط الدم يُعد من أكثر الأمراض التي قد تمرّ دون أعراض واضحة، ما يجعله خطرًا حقيقيًا يهدد حياة الإنسان دون سابق إنذار.

وأوضح أن العديد من الحالات تكتشف إصابتها بارتفاع ضغط الدم فقط بعد حدوث جلطة في القلب أو الدماغ، وهو ما يبرز مدى خطورة إهمال متابعة هذا المؤشر الحيوي المهم.

الصداع ليس دليلًا دائمًا على ارتفاع الضغط

وفيما يتعلق بالمعتقدات الشائعة حول ارتفاع الضغط، أكد الدكتور جمال شعبان أن الصداع ليس عرضًا مؤكدًا على ارتفاع ضغط الدم، كما يظن الكثيرون، موضحًا أن الصداع في بعض الحالات قد يكون نتيجة لانخفاض الضغط وليس ارتفاعه.

ودعا إلى عدم الاعتماد على الأعراض فقط في تشخيص ضغط الدم، بل ضرورة قياسه بشكل دوري للتأكد من مستوياته الحقيقية.

أهمية الفحوصات الدورية للحفاظ على صحة القلب

ونصح الدكتور جمال شعبان جميع المواطنين بضرورة إجراء تحاليل طبية وفحوصات شاملة بشكل منتظم، للتعرف على أي مؤشرات أو مشكلات صحية في بدايتها قبل أن تتطور إلى أمراض مزمنة أو مضاعفات خطيرة.

كما شدد على أهمية اقتناء جهاز لقياس ضغط الدم في كل منزل، ومتابعة القياسات بانتظام، خاصة لمن تجاوزوا سن الأربعين أو لديهم تاريخ عائلي للإصابة بارتفاع الضغط أو أمراض القلب.

رسالة توعية من خبير القلب

واختتم الدكتور جمال شعبان حديثه برسالة توعوية قائلاً:“الوقاية خير من العلاج، ومتابعة ضغط الدم بانتظام قد تنقذ حياتك من جلطة مفاجئة أو أزمة قلبية قاتلة.”

وأشار إلى أن الوعي الصحي والاهتمام بالفحوصات الدورية هما خط الدفاع الأول ضد أمراض القلب والأوعية الدموية، داعيًا الجميع إلى جعل الصحة أولوية قصوى في حياتهم اليومية.

القلب الجلطات ارتفاع ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

ترشيحاتنا

جانب من الأعمال والحرف اليدوية

تراثنا يجمعنا.. بازار سنوي يحتفي بالحرف والهوية الفلسطينية

القومي للمرأة ينظم تدريباً مكثفاً لمتابعي العملية الانتخابية

القومي للمرأة ينظم تدريباً مكثفاً لمتابعي انتخابات مجلس النواب 2025

نفقة الدولة

الصحة: 902 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ8 مليارات جنيه خلال شهرين

بالصور

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد