«فرايبورج» يخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا بعد مواجهة ماراثونية أمام «هيرتا برلين»
46 ألف مُشجّع يُدعّمون الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
ترقب حذر للقمة السابعة .. نتنياهو يحمل معلومات استخباراتية بشأن إيران إلى ترامب
شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة
60 مليون جنيه.. «الشريعي» يكشف مفاوضات سيد عبدالحفيظ لضم مصطفى شكشك
وليد سليمان: معايشة ألمانيا أكدت قوة منظومة التدريب بالنادي الأهلي
لا أسلحة نووية أو صواريخ .. ترامب يُصعّد لهجته تجاه إيران: ترغب في إبرام اتفاق
«كهربا» لن يستمر بعد الموسم .. وإنبي يوضح خطة التعاقد معه
الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء
كندا تُندّد بإجراءات إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية
«هنعمل اللي اتحاد الكرة يقول عليه».. «البطاوي» يكشف موقف سيراميكا من تأجيل مباراة الزمالك
عبدالله السعيد «حالة مختلفة».. طارق طه يُشيد باحترافيته داخل الملعب ويكشف أسرار نجاح بيراميدز
اقتصاد

أقل سعر عيار ذهب اليوم 11-22-2026

محمد يحيي

ثبت أدنى عيار ذهب في تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 11-2-2026 داخل محلات الصاغة.

أقل سعر عيار 

وتضمن أقل سعر ذهب في تداولات اليوم وهو من عيار 14 الأدني قيمة داخل محلات الصاغة.

اسعار الذهب اليوم

آخر تحديث  لأقل عيار ذهب

وتضمن آخر تحديث لأقل عيار ذهب وهو سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4446 جنيه للبيع و 4480 جنيه للشراء.

شهد سعر الذهب في مصر، ثباتا مع مستهل تداولات اليوم الأربعاء الموافق 11-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب مستقر

وبلغ سعر الذهب لدرجات مستقرة دون تغيير منذ ختام تعاملات أمس.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

المعدن الأصفر يصعد

جدد الذهب صعوده مع منتصف تداولات مساء أمس  داخل محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

وصعود جديد

وصعد سعر جرام الذهب بقيمة بلغت 50 جنيه في المتوسط معوضُا بذلك خسائره الأسبوعية السابقة.

تراجع أسبوعي

فقد سعر جرام الذهب مقدار 1200 جنيه في المتوسط منذ الأسبوعين الماضيين بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 6670 جنيه .

سعر عيار 24 

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7622 جنيه للبيع و 7680 جنيه للشراء.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 6670 جنيه للبيع و 6720 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5717 جنيه للبيع و 5760 جنيه للشراء .

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4446 جنيه للبيع و 4480 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 5026 دولار للبيع و 5027 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.36 ألف جنيه للبيع و 53.76 ألف جنيه للشراء.

الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب بعد يومين من المكاسب، مع لجوء المستثمرين إلى جني الأرباح في سوق متقلبة لا تزال تحاول العثور على مستوى دعم، عقب موجة بيع تاريخية.

وانخفضت السبائك في السوق الفورية بما يصل إلى 1.4% في التعاملات المبكرة، قبل أن تقلص خسائرها لتتداول فوق مستوى 5000 دولار للأونصة بقليل.

أسعار الذهب اليوم

 يترقب المتداولون بيانات أميركية من المقرر صدورها هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات على اتجاه السياسات لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لا يزال الذهب مرتفعاً بقوة منذ بداية العام، رغم تراجعه بنحو 10% منذ تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق في 29 يناير.

وكانت المعادن النفيسة قد شهدت هبوطاً حاداً في نهاية يناير، بعدما أدت قفزة قياسية مدفوعة بمضاربات مكثفة إلى ارتفاع مفرط في السوق.

ومع ذلك، لا تزال العديد من العوامل التي دعمت موجة الصعود لسنوات قائمة، من بينها تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع مشتريات البنوك المركزية، وهروب المستثمرين من السندات السيادية والعملات.

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

المستشار محمود حلمي الشريف

وزير العدل الجديد.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟

رئيس نادي سموحة يستقبل بطلات الرمح ويحثهن على التألق دوليًا

رئيس نادي سموحة يستقبل بطلات الرمح ويحثهن على التألق دوليًا

دوري الطائرة

فوز الأهلي والزمالك .. نتائج مباريات نصف نهائي دوري الطائرة

رامي ربيعه

في غياب رامي ربيعة .. فوز العين على سترة بدوري أبطال الخليج

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد