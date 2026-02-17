قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
أخبار العالم

وزير الخارجية: تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات

هاجر رزق   -  
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، يوم ١٧ فبراير بالدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والمؤسسات الأكاديمية والفكرية بما يسهم فى خدمة أولويات السياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية للدولة.

تناول اللقاء الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعات والمؤسسات التعليمية في بناء الوعي وتنمية القدرات، لاسيما من خلال برامج التبادل الأكاديمي والثقافي، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. وقد أثنى الوزير عبد العاطي فى هذا السياق على الدور البارز الذي تقوم به الجامعة الأمريكية في مصر في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع المصري، وتقدم نموذج رائد في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الحوار الثقافي والفكري.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعه لبحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والجامعة الأمريكية في مصر، خاصة في مجال تدريب وبناء قدرات الكوادر الأفريقية، وذلك في إطار البرامج التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يعكس التزام مصر بدعم القدرات في الدول الأفريقية الشقيقة، وترسيخ الدور المصري الرائد في مجالات التنمية وتطوير القدرات بالقارة الأفريقية.

في سياق متصل، شدد وزير الخارجية على أهمية توظيف العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والتحول الرقمي.

وشهد اللقاء تبادلا للرؤى بشأن الدور الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز من ثقة مجتمع الأعمال الدولي ومؤسسات التمويل في الاقتصاد المصري.

وزير الخارجية مستشار رئيس الجمهورية المؤسسات التعليمية الجامعة الأمريكية

