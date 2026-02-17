وزير الخارجية: تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، يوم ١٧ فبراير بالدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والمؤسسات الأكاديمية والفكرية بما يسهم فى خدمة أولويات السياسة الخارجية والسياسات الاقتصادية للدولة.

تناول اللقاء الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعات والمؤسسات التعليمية في بناء الوعي وتنمية القدرات، لاسيما من خلال برامج التبادل الأكاديمي والثقافي، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. وقد أثنى الوزير عبد العاطي فى هذا السياق على الدور البارز الذي تقوم به الجامعة الأمريكية في مصر في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع المصري، وتقدم نموذج رائد في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الحوار الثقافي والفكري.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعه لبحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والجامعة الأمريكية في مصر، خاصة في مجال تدريب وبناء قدرات الكوادر الأفريقية، وذلك في إطار البرامج التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يعكس التزام مصر بدعم القدرات في الدول الأفريقية الشقيقة، وترسيخ الدور المصري الرائد في مجالات التنمية وتطوير القدرات بالقارة الأفريقية.

في سياق متصل، شدد وزير الخارجية على أهمية توظيف العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والتحول الرقمي.

وشهد اللقاء تبادلا للرؤى بشأن الدور الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز من ثقة مجتمع الأعمال الدولي ومؤسسات التمويل في الاقتصاد المصري.