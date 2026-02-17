الحكم في طعن عمر زهران على حبسه بسرقة شاليمار شربتلي 19 مايو

قررت محكمة النقض اليوم الثلاثاء حجز الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حبسه في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف للحكم بجلسة ١٩ مايو المقبل.

وشهدت الجلسات الماضية تقدم هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران التي ضمت كل من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ مذكرات بأسباب الطعن على حكم حبسه وترافعوا جميعا ملتمسين براءته وقبول الطعن.

شريف حافظ محامي عمر زهران

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت حكمًا في يناير 2025 بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، مع تأييد الحكم المدني بإلزام المتهم بدفع 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح المدعية بالحق المدني.