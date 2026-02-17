أمطار خفيفة تنعش آمال مزارعي الكاكاو في كوت ديفوار

قال مزارعون في كوت ديفوار، إن أمطارا خفيفة في المناطق الرئيسية المنتجة للكاكاو في البلاد، ستدعم محصول منتصف الموسم الممتد من أبريل إلى سبتمبر.

وتعد كوت ديفوار أكبر منتج للكاكاو في العالم، وهي حاليًا في موسم الجفاف الذي يمتد رسميًا من منتصف نوفمبر حتى مارس.

ووفق ما نقلته شبكة سي إن بي سي أفريقيا، رحب المزارعون في أبرز مناطق زراعة الكاكاو بالأمطار الأخيرة، متوقعين أن تسهم في دعم نمو القرون الصغيرة الكثيرة الموجودة حاليًا على الأشجار.

وأعربوا عن ارتياحهم لعدم ظهور علامات ضعف على إنتاج الأشجار بفضل مستويات الرطوبة الكافية، مشيرين إلى أن استمرار هطول أمطار أسبوعية منتظمة حتى منتصف مارس قد يؤدي إلى حصاد يفوق إنتاج الموسم الماضي.

وبشكل عام، أكد المزارعون أن ظروف النمو لمحصول منتصف الموسم تبدو أفضل حتى الآن مقارنة بالعام السابق.

وفي مناطق أخرى، قال المزارعون في بونجوانو بوسط البلاد، أن الأمطار كانت فوق المعدل المتوسط، وفي دالوا بوسط غرب البلاد، جاءت الأمطار دون المتوسط، وأعرب المزارعون عن تفاؤلهم بمستقبل المحصول.

وفي سوبري غربًا وديفو جنوبًا، كانت الأمطار أقل من المعدل المتوسط، أما في أجبوفيل جنوبًا وأبينجور شرقًا، تجاوزت الأمطار المعدل المتوسط، وتوقع المزارعون بداية متواضعة لحصاد منتصف الموسم في أبريل، مع زيادة تدريجية في الإنتاج من مايو حتى سبتمبر. وتراوحت درجات الحرارة الأسبوعية بين 27.9 و 31.7 درجة مئوية.

