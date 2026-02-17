أمطار خفيفة تنعش آمال مزارعي الكاكاو في كوت ديفوار

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
قال مزارعون في كوت ديفوار، إن أمطارا خفيفة في المناطق الرئيسية المنتجة للكاكاو في البلاد، ستدعم محصول منتصف الموسم الممتد من أبريل إلى سبتمبر.

وتعد كوت ديفوار أكبر منتج للكاكاو في العالم، وهي حاليًا في موسم الجفاف الذي يمتد رسميًا من منتصف نوفمبر حتى مارس.

ووفق ما نقلته شبكة سي إن بي سي أفريقيا، رحب المزارعون في أبرز مناطق زراعة الكاكاو بالأمطار الأخيرة، متوقعين أن تسهم في دعم نمو القرون الصغيرة الكثيرة الموجودة حاليًا على الأشجار.

وأعربوا عن ارتياحهم لعدم ظهور علامات ضعف على إنتاج الأشجار بفضل مستويات الرطوبة الكافية، مشيرين إلى أن استمرار هطول أمطار أسبوعية منتظمة حتى منتصف مارس قد يؤدي إلى حصاد يفوق إنتاج الموسم الماضي.

وبشكل عام، أكد المزارعون أن ظروف النمو لمحصول منتصف الموسم تبدو أفضل حتى الآن مقارنة بالعام السابق.

وفي مناطق أخرى، قال المزارعون في بونجوانو بوسط البلاد، أن الأمطار كانت فوق المعدل المتوسط، وفي دالوا بوسط غرب البلاد، جاءت الأمطار دون المتوسط، وأعرب المزارعون عن تفاؤلهم بمستقبل المحصول.

وفي سوبري غربًا وديفو جنوبًا، كانت الأمطار أقل من المعدل المتوسط، أما في أجبوفيل جنوبًا وأبينجور شرقًا، تجاوزت الأمطار المعدل المتوسط، وتوقع المزارعون بداية متواضعة لحصاد منتصف الموسم في أبريل، مع زيادة تدريجية في الإنتاج من مايو حتى سبتمبر. وتراوحت درجات الحرارة الأسبوعية بين 27.9 و 31.7 درجة مئوية.

وتٌعد كوت ديفوار هي المنتج الأول للكاكاو في العالم، ويمر إنتاج الشكولاته بفترات طويلة من العمل.

