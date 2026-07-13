حسام حسن: لم نخَشَ أطوال لاعبي أستراليا.. والتغييرات منحت مصر الأفضلية

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لم يكن هناك أي قلق من التعامل مع فارق الطول بين لاعبي المنتخب الوطني ونظيره الأسترالي، مشددًا على أن الفراعنة سبق لهم مواجهة منتخبات أفريقية تمتلك لاعبين أصحاب قامات طويلة، ويمتلكون الخبرة في التعامل مع هذا النوع من المنافسين.

وقال حسام حسن خلال تصريحاته إن هدفه قبل المباراة كان تقليل شعور الخوف لدى اللاعبين من قوة المنتخب الأسترالي، موضحًا أنه ركز خلال التدريبات على التحضير للكرات الثابتة وكيفية التعامل معها دفاعيًا وهجوميًا.

ساهمت في تغيير شكل المباراة

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر أن التغييرات التي أجراها عقب تسجيل أستراليا هدف التعادل ساهمت في تغيير شكل المباراة ومنحت الفراعنة الأفضلية، مشيرًا إلى أن المنتخب ظهر بشكل أفضل بعد التبديلات، بينما أصبح لاعبو أستراليا في الدقائق الأخيرة يبحثون عن إنهاء اللقاء بنتيجة التعادل.